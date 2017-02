Patricia Volny debiutuje w filmie "Pokot"

Córka Jacka Kaczmarskiego, Patricia Volny, zadebiutowała na kinowym ekranie. 29-latkę oglądać możemy we wchodzącym do kin filmie "Pokot" w reżyserii Agnieszki Holland.

Jakub Gierszał i Patrycja Volny na premierze "Pokotu" /P. Wrzecion /MWMedia

Patricia Volny jest absolwentką Szkoły Filmowej w Łodzi. Do tej pory mogliśmy ją oglądać jedynie w szkolnych etiudach. Zagrała również epizodzik w jednym odcinku serialu "Prawo Agaty".



Reklama

Występ w "Pokocie" jest więc dla córki Jacka Kaczmarskiego debiutem w filmie kinowym. Wciela się w nim w... Dobrą Nowinę.

"Wielu z nas spotka kiedyś w życiu osobę, przez którą chcemy być szanowani, lubiani - przed którą chcemy wypaść jak najszlachetniej. Takie osoby mają kręgosłup moralny ze stali, ale są też pełne zrozumienia, tolerancji. Dobra Nowina dla mnie była właśnie taką postacią - i mimo, a może nawet dzięki tym trudnym wyborom, których musiała dokonywać, pozostawała takim nie do końca uchwytnym, trochę 'splamionym' lustrem, w którym widać i dobro, i grzech" - Volny opowiedziała o swojej postaci w "Pokocie".



Mieszkająca we Francji aktorka zdradziła też, że rola w "Pokocie" była dla niej wielkim wyzwaniem. "Nie ukrywam, że byłam pełna lęków i wątpliwości, czy podołam" - wyznaje Volny.

Zdjęcie Patricia Volny w filmie "Pokot" / Robert Pałka / Next Film / materiały dystrybutora

"Pokot" to filmowa adaptacja głośnej książki Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Janina Duszejko (w tej roli Agnieszka Mandat), główna bohaterka filmu Agnieszki Holland, to emerytowana inżynierka, miłośniczka astrologii i wegetarianka. Kiedyś budowała mosty na Bliskim Wschodzie, dziś mieszka samotnie w Sudetach. Pewnej zimowej nocy odnajduje ciało swojego sąsiada, kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny są niezwykle tajemnicze, gdyż jedyne ślady, które znajdowały się wokół jego domu, to odciski racic saren. Duszejko, widząc niemoc policji, rozpoczyna własne, niekonwencjonalne śledztwo



Światowa premiera "Pokotu" odbyła się na festiwalu filmowym w Berlinie, gdzie obraz Agnieszki Holland otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia.