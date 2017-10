Pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Wspominamy gwiazdy światowego kina

Filmowy świat pożegnał w tym roku takie legendy kina, jak Jeanne Moreau, Carrie Fisher, Emmanuelle Riva, Jonathan Demme, Roger Moore, Martin Landau, Sam Shepard. Wspominamy artystów, którzy odeszli w minionych miesiącach.

Carrie Fisher (1956–2016) AFP

Z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego przypominamy znane osoby, związane ze światowym kinem, które odeszły w ciągu minionych 12 miesięcy.

Listopad 2016



11 listopada zmarł Robert Vaughn, wybitny amerykański aktor filmowy i telewizyjny, znany z takich filmów jak "Bullitt", czy "Siedmiu wspaniałych".

Grudzień 2016



18 grudnia zmarła amerykańska aktorka węgierskiego pochodzenia Zsa Zsa Gabor, uważana za prototyp celebrytki; miała 99 lat. Wystąpiła w 64 filmach, w tym w komedii "Naga broń 2 i Pół".

20 grudnia odeszła Michele Morgan, jedna z największych gwiazd kina francuskiego, pierwsza laureatka nagrody dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes. Ogólnoświatową sławę zdobyła rolą w "Ludziach za mgłą" Marcela Carne.

27 grudnia zmarła Claude Gensac, francuska aktorka, która wystąpił w ponad 100 filmach; w 10 z nich była ekranową żoną Louisa de Funesa.



27 grudnia odeszła również Carrie Fisher, która przeszła do historii kina i pop kultury jako księżniczka Leia z "Gwiezdnych wojen"; miała 60 lat.

28 grudnia zmarła amerykańska aktorka Debbie Reynolds, która odeszła zaledwie dzień po śmierci swej córki, Carrie Fisher. Zagrała m.in. w filmie muzycznym "Deszczowa piosenka" (1952 r.); w 1964 r. nominowana do Oscara za rolę w filmie "Niezatapialna Molly Brown".

Styczeń 2017

23 stycznia odszedł Gorden Kaye, brytyjski aktor, znany najbardziej z roli Rene, właściciela kawiarni w komediowym serialu "'Allo 'Allo!" z lat 80. XX wieku.



27 stycznia zmarła Emmanuelle Riva, francuska aktorka, nominowana w 2013 roku do Oscara za pierwszoplanową rolę w dramacie "Miłość" Michaela Hanekego; miała 89 lat.



Kwiecień 2017



11 kwietnia zmarł Michael Ballhaus, niemiecki operator o międzynarodowej sławie współpracujący z największymi twórcami Hollywood. Do ponad 80 filmów, przy których Ballhaus stawał za kamerą, zaliczają się m.in. "Chłopcy z ferajny" czy "Gangi Nowego Jorku".



24 kwietnia Jonathan Demme, amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy, który nakręcił oscarowy film "Milczenie owiec" (1991).

Maj 2017

23 maja zmarł Roger Moore, brytyjski aktor, najlepiej znany jako odtwórca roli Jamesa Bonda; miał 89 lat.



Lipiec 2017



15 lipca zmarł Martin Landau, amerykański aktor filmowy i telewizyjny, laureat Oscara za drugoplanową rolę w filmie z 1994 r. "Ed Wood".

27 lipca odszedł Sam Shepard, amerykański aktor i dramaturg; znany m.in. z takich filmów, jak "Helikopter w ogniu" czy "Raport Pelikana".



31 lipca zmarła Jeanne Moreau, aktorka, reżyserka i piosenkarka, wielka dama francuskiego kina; miała 89 lat.

Sierpień 2017

20 sierpnia zmarł Jerry Lewis, amerykański aktor filmowy, piosenkarz, komik i artysta estradowy. Przez pewien czas był najlepiej opłacanym aktorem w Hollywood.

Wrzesień 2017



13 września odszedł Frank Vincent, amerykański aktor, znany z roli w serialu telewizyjnym "Rodzina Soprano" czy z filmów Martina Scorsese "Wściekły byk", "Chłopcy z ferajny", "Kasyno".



Październik 2017



9 października zmarł Jean Rochefort, jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów francuskiego kina, znany m.in. z filmu "Mąż fryzjerki"; miał 87 lat.



17 października odeszła Danielle Darrieux, francuska aktorka filmowa i teatralna; wystąpiła w ponad stu filmach. Miała 100 lat.

30 października zmarł południowokoreański aktor Kim Joo-hyuk. Zginął w wypadku samochodowym. Miał 45 lat. Południowokoreańska widownia oglądać mogła aktora w kinowych hitach: "My Wife Got Married" (2008), "The Servant" (2010) i "Yourself and Yours" (2016).