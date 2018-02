"Over the Limit" Marty Prus na 58. Krakowskim Festiwalu Filmowym

Film dokumentalny "Over the Limit" w reżyserii Marty Prus - opowieść o rosyjskiej gimnastyczce Margaricie Mamun - będzie mieć polską premierę na 58. Krakowskim Festiwalu Filmowym - poinformowali organizatorzy.

Kadr z filmu "Over the Limit" /materiały prasowe

Marta Prus znalazła się w tym roku na prestiżowej liście magazynu Variety dziesięciu europejskich talentów, które należy śledzić (10 Europeans to Watch). Dziennikarze docenili jej pełnometrażowy debiut dokumentalny "Over the Limit", który został bardzo dobrze przyjęty podczas 30. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych (IDFA) w Amsterdamie.



"Proces selekcji festiwalowej jest na półmetku, ale już teraz chcemy się pochwalić polską premierą 'Over the Limit', który podczas 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego zostanie zaprezentowany w dwóch konkursach: polskim i międzynarodowym dokumentalnym" - powiedziała PAP rzeczniczka festiwalu Olga Lany.

Reklama

74-minutowy "Over the Limit" to historia rosyjskiej gimnastyczki Margarity Mamun, która przygotowując się do olimpiady w Rio de Janeiro, musi zmierzyć się nie tylko z rywalkami, ale także z własnymi ograniczeniami. Film pokazuje od kuchni gimnastykę artystyczną w Rosji, która jest kuźnią talentów w tej dziedzinie. Marcie Prus, która w dzieciństwie była członkiem grupy gimnastycznej klubu sportowego IKS AWF w Warszawie, udało się wniknąć do zamkniętego świata i pokazać niełatwe relacje pomiędzy gimnastyczkami oraz ich trenerkami.

"Okazało się, że wjazd na teren szkoleniowy w Nowogorsku był prawie niemożliwy - to teren strzeżony, otoczony drutem kolczastym. Jakimś cudem udało nam się przebrnąć przez formalności i weszliśmy do środka. Wszystko wyglądało jak centrum dowodzenia, a nie ośrodek sportowy. Przekonanie zarówno trenerki, jak i gimnastyczki też było wyzwaniem. Na początku nie było nic poza moją wiarą i marzeniem. Wszyscy mówili, że porywam się na niemożliwe. Ale to, że było trudno, właśnie mnie mobilizowało" - wspominała pracę nad filmem Marta Prus.

Bohaterka filmu Margarita Mamun zdobyła na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro złoty medal.

58. edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego potrwa od 27 maja do 3 czerwca. Do konkursu międzynarodowego zgłoszono 933 filmy, a do konkursu polskiego 272. Wyniki selekcji będą znane na początku kwietnia.

Marta Prus studiowała na Wydziale Reżyserii PWSFTViT w Łodzi, ukończyła także kurs dokumentalny w Szkole Wajdy. Jej film dokumentalny "Mów do mnie" (2015) oraz fabuła "Ciepło-zimno" (2016) były prezentowane w konkursach Krakowskiego Festiwalu Filmowego w ubiegłych latach.