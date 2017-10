Osiem polskich filmów na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie

Osiem polskich dokumentów zakwalifikowano do udziału w tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie. Spośród nich sześć tytułów powalczy o nagrody w sekcjach konkursowych - poinformowała Krakowska Fundacja Filmowa.

"Over the Limit" Marty Prus wystartuje w konkursie głównym amsterdamskiego festiwalu /materiały prasowe

W tym roku IDFA odbędzie się w dniach 15-26 listopada i będzie to 30. edycja tego festiwalu.

Reklama

Do konkursu pełnometrażowego podczas festiwalu w Amsterdamie zaproszono film "Over the Limit" Marty Prus. Pokaz na IDFA będzie jednocześnie światową premierą tego filmu.



Dokument Grzegorza Szczepaniaka "Najbrzydszy samochód świata" będzie walczył o nagrodę w konkursie dokumentów średniometrażowych, a film "Żalanasz - pusty brzeg" Marcina Sautera zakwalifikowano do konkursu filmów krótkometrażowych. Światowa premiera obu tych filmów odbyła się na 57. Krakowskim Festiwalu Filmowym.

Do konkursu filmów studenckich komisja zaprosiła dwa polskie filmy - "Call Me Tony" Klaudiusza Chrostowskiego oraz "The Celebration" Alexandry Wesolowski.

W konkursie Kids&Docs weźmie udział film "Wolta" Moniki Koteckiej i Karoliny Poryzały.

W sekcji "Bests of Fests", pokazującej filmy, które w minionym roku odniosły festiwalowe sukcesy, konkurować będzie dokument "Książę i dybuk" Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego, nagrodzony podczas 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

W sekcji "Music Documentary" pokazany zostanie film Macieja Bochniaka "Ethiopiques - Revolt of the Soul".

Trzy z polskich filmów, które zakwalifikowały się do konkursów na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych IDFA w Amsterdamie - "Żalanasz - pusty brzeg", "Call Me Tony" i "Wolta" - reprezentują Krakowską Fundację Filmową.

IDFA jest największym i jednym z najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Co roku przyciąga ponad 250 tys. widzów, w tym ponad 3 tys. gości z branży dokumentalnej.

Festiwalowi towarzyszą istniejące od 1996 r. targi filmowe Docs for Sale, które corocznie odwiedzają przedstawiciele branży dokumentalnej. W tym roku "w targowej wideotece" znajdzie się kilkanaście polskich filmów dokumentalnych.

Polskie produkcje dokumentalne obecne są na festiwalu IDFA już od pierwszej edycji, a w ostatnich latach otrzymały na tym festiwalu kilka ważnych nagród i wyróżnień. W 1998 r. nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego jury przyznało "Fotoamatorowi" Dariusza Jabłońskiego. W 2009 r. film "Sześć tygodni" Marcina Janosa Krawczyka zdobył główną nagrodę w Konkursie Dokumentów Krótkometrażowych. Rok później nominację do nagrody w kategorii filmów studenckich otrzymał "Seans w kinie Tatry" Igora Chojny.

W 2012 r. dwa polskie filmy nominowane były do nagród IDFA. Były to "Bad Boy - cela dla niebezpiecznych" Janusza Mrozowskiego w konkursie pełnometrażowym i "Rogalik" Pawła Ziemilskiego w sekcji krótkiego metrażu. W 2013 r. w sekcji dokumentów studenckich nominację otrzymała "Nasza klątwa" Tomasza Śliwińskiego, a rok później Nagroda Specjalna Jury trafiła w ręce Hanny Polak za film "Nadejdą lepsze czasy".

W 2015 r. Nagrodę Główną festiwalu zdobył film "Don Juan" - szwedzka produkcja wyreżyserowana przez Jerzego Śladkowskiego. Natomiast w ubiegłym roku film w reżyserii Anieli Gabryel "Kiedy ten wiatr ustanie" otrzymał ARRI IDFA Award dla najlepszego filmu w konkursie filmów studenckich, a film "Więzi" Zofii Kowalewskiej otrzymał Specjalną Nagrodę Jury