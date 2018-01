Oscary 2018: Jimmy Kimmel na plakacie

Na dwa tygodnie przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów, Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zaprezentowała plakat wydarzenia. Znajduje się na nim prowadzący galę Jimmy Kimmel.

Tak prezentuje się plakat zapowiadający tegoroczne Oscary /materiały prasowe

Jimmy Kimmel całkiem dobrze poradził sobie jako gospodarz zeszłorocznej oscarowej gali - początkowo miał ją poprowadzić Chris Rock, ale na kilka miesięcy przed uroczystością postanowiono, że zastąpi go Kimmel. Dla 50-latka, gospodarza programu "Jimmy Kimmel Live!", który prowadzi od 2003 roku, był to oscarowy debiut.



Najbardziej udane żarty gwiazdora podczas zeszłorocznej gali dotyczyły Donalda Trumpa, Matta Damona i kilku innych hollywoodzkich gwiazd. Co jednak z tego, że wypadł przyzwoicie, skoro cała gala przejdzie do historii z powodu finałowej wpadki organizatorów, a nie umiejętności prowadzącego. To właśnie pomyłka z kopertami, a nie prowadzenie imprezy, będzie się pamiętać przez lata. - Warren, coś ty narobił? - pytał Beatty'ego gospodarz gali, ale w całej tej sytuacji aktor był najmniej winny.

Mimo ubiegłorocznego debiutu w roli prowadzącego, Kimmel ma spore doświadczenie w relacjonowaniu oscarowej gali; od kilku lat stacja ABC emituje w noc przyznania statuetek Akademii specjalne wydanie programu "Jimmy Kimmel Live!" - "After the Oscars".

Kimmel dwukrotnie prowadził też galę Emmy, pięć razy był gospodarzem ceremonii wręczenia American Music Awards. Ponadto w 2012 roku zapraszał dziennikarzy na coroczny Obiad Korespondentów Białego Domu.

Oscarowa gala w 2018 roku zaplanowana jest na 4 marca. Będzie to jubileuszowa, 90. ceremonia. Nominacje zostaną ogłoszone już 23 stycznia.