Oscar dla "Jackie" według... komputerów

Producenci oprogramowania z Luminoso Technologies postanowili nie czekać na werdykt Amerykańskiej Akademii Filmowej i z pomocą sztucznej inteligencji wytypowali laureata Oscara dla najlepszego filmu. W eksperymencie przeprowadzonym przy użyciu najnowszych technologii triumfował obraz "Jackie" Pablo Larraína. Według algorytmu opracowanego przez firmę z Massachusetts produkcja z Natalie Portman ma największe szanse na statuetkę, zostawiając w tyle faworyzowane produkcje "Moonlight" i "La La Land"!

Peter Sarsgaard i Natalie Portman w scenie z "Jackie" /materiały dystrybutora

Luminoso Technologies - producenci sztucznej inteligencji, specjalizującej się w analizie i przetwarzaniu języka, jednoznacznie wskazują na zwycięstwo "Jackie" w walce o Oscara dla najlepszego filmu. W toku eksperymentu komputery firmy przeanalizowały recenzje użytkowników serwisu IMDb z lat 2013-15, koncentrując się na 50. najpopularniejszych filmach każdego roku. Maszyny przebadały ponad 84 tysiące tekstów, próbując ustalić, czy istnieje korelacja między zawartymi w nich pojęciami a werdyktem Amerykańskiej Akademii Filmowej.



Oprogramowanie Luminoso wykazało, że sformułowania takie jak "kinematografia", "arcydzieło", "oszałamiający", "efekty wizualne" i "przeżycie" - były mocno skorelowane z filmami, które otrzymały później nagrody. Pojęcia takie jak "narracja" i "narracyjny" miały mniejszą koneksję. Natomiast pojęcia w stylu "CGI" czy "horror" miały wobec Oscarów korelację ujemną.

Co ważne, w badaniach, analizowano wyłącznie recenzje sprzed ogłoszenia nominacji, gdyż - jak wskazuje product training manager Luminoso, Eric Pendleton - "język późniejszych publikacji ulegał zmianie, swoistemu 'wypaczeniu'". Ostatecznie zwycięzcą eksperymentu został film "Jackie", który w wirtualnej walce o Oscara pokonał m.in. "Moonlight", "La La Land" i obraz "Sully".



Oscarowy faworyt komputerów trafi do polskich kin 3 lutego. Wyprodukowana przez Darrena Aronofsky’ego ("Requiem dla snu", "Czarny łabędź") "Jackie" przedstawia kulisy jednego z najbardziej wstrząsających momentów w dziejach Ameryki - zabójstwa JFK, widzianego oczami Pierwszej Damy - Jacqueline Bouvier Kennedy.



Oklaskiwana przez widzów i krytyków "Jackie" ma już na koncie 30 prestiżowych nagród i ponad 100 nominacji. Wśród nich znalazły się m.in. - nominacja do Złotego Globu dla Natalie Portman, a także - nagroda za najlepszy scenariusz i nagroda specjalna na MFF w Wenecji, statuetka Critics' Choice i nagroda Hollywood Film Award. W miniony weekend do puli wyróżnień "Jackie" doszły też trzy nominacje do nagród BAFTA, w tym za pierwszoplanową rolę Natalie Portman oraz najlepsze kostiumy i muzykę.