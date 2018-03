Orły 2018: Triumf "Cichej nocy"

Film "Cicha noc" triumfował na jubileuszowej, 20. gali Polskich Nagród Filmowych. Obraz w reżyserii Piotra Domalewskiego otrzymał aż 10 statuetek. Orły dla najlepszych aktorów powędrowały do Małgorzaty Boczarskiej ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej") i Dawida Ogrodnika ("Cicha noc").

Reżyser i scenarzysta "Cichej nocy" - Piotr Domalewski /Stach Leszczyński / PAP

Film Domalewskiego okazał się lepszy od "Pokotu" Agnieszki Holland i Kasi Adamik oraz "Twojego Vincenta" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana.

Reklama

"Cicha noc" Domalewskiego, który w poniedziałek odebrał także Orły za najlepszy scenariusz, reżyserię oraz w kategorii "odkrycie roku", to jego fabularny debiut. Film opowiada o emigrancie Adamie, który wraca na święta do rodzinnego domu. Orły w poniedziałek odebrali także aktorzy występujący w filmie: Dawid Ogrodnik za pierwszoplanową kreację Adama oraz Agnieszka Suchora i Arkadiusz Jakubik za drugoplanowe role rodziców chłopaka.

"Cichą noc" doceniono także za najlepszy dźwięk (Jerzy Murawski, Kacper Habisiak, Marcin Kasiński).

Gala wręczenia 20. Polskich Nagród Filmowych Orły 2018 odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Gośćmi wydarzenia byli m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceminister kultury Paweł Lewandowski oraz wiceprezydent Warszawy Michał Lewandowski.

Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński, witając zebranych na gali podkreślił, że kiedy 20 lat temu wymyślił Orły, wiedział, że polscy filmowcy potrzebują takiej nagrody. - Demokratycznie przyznawanej przez najlepszych filmowców. Muszę przyznać, że zabrakło mi wtedy wyobraźni, żeby wyobrazić sobie dzisiejszy wieczór i dwudzieste Orły. (...) Stało się tak dzięki polskim filmowcom, którzy uwierzyli w Orły, głosowali na nie, ale również tworzyli wspaniałe filmy, którym mogliśmy przyznawać nominacje i nagrody - powiedział.

Galę poprowadził Maciej Stuhr, dla którego była to już ósma impreza w charakterze gospodarza Orłów. Znany z uszczypliwych uwag, komentujących aktualną sytuację polityczną, i tym razem nie powstrzymał się od szpilek wbitych aktualnej władzy. Witając gości Teatru Polskiego, podziękował za przybycie "w imieniu Seweryna i suwerena" [Andrzej Seweryn - dyrektor Teatru Polskiego]. Następnie aktor przypomniał tytuł najstarszego zachowanego polskiego filmu fabularnego - "Pruska kultura" (1908). - Powstał, kiedy jeszcze Polski nie było, i nie było to w 1968 roku - dopowiedział Stuhr. Prowadzący galę przypomniał również, że we wspomnianym 1968 roku powstały filmy o tak wymownych tytułach, jak: "Kierunek Berlin" (reż. Jerzy Passendorfer) i "Dancing w kwaterze Hitlera" (reż. Jan Batory).

Orły 2018: Najlepsze kreacje 1 10 W Teatrze Polskim trwa gala wręczenia jubileuszowych, 20. Polskich Nagród Filmowych. Jak gwiazdy zaprezentowały się na czerwonym dywanie? Na zdjęciu: Maja Ostaszewska Autor zdjęcia: Kamil Piklikieiwcz Źródło: East News 10

Reżyserski debiut Piotra Domalewskiego "Cicha noc" zdominował poniedziałkową galę, otrzymując aż 10 statuetek (na 11 otrzymanych nominacji). Obok najważniejszego Orła dla najlepszego filmu, "Cicha noc" triumfowała również w kategoriach: najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz, najlepsza główna rola męska, najlepsza drugoplanowa rola żeńska, najlepsza drugoplanowa rola męska, najlepsze zdjęcia, najlepszy dźwięk oraz odkrycie roku. "Cicha noc" otrzymała również Nagrodę Publiczności.



Orzeł za najlepszą rolę męską powędrował do Dawida Ogrodnika. Statuetkę w jego imieniu odebrała ekranowa matka - Agnieszka Suchora. To drugi Orzeł za główną rolę męską dla Ogrodnika. Poprzedniego dostał pięć lat temu za kreację w "Chce się żyć". W "Cichej nocy" aktor zagrał powracającego na święta do kraju emigranta Adama.

Orzeł dla najlepszej aktorki powędrował do rąk Magdaleny Boczarskiej, odtwórczyni głównej roli w filmie "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Aktorka zadedykowała statuetkę swemu 3-miesięcznemu synkowi. - On także jest owocem sztuki kochania - powiedziała Boczarska, która Orłem została doceniona po raz pierwszy. Była to jednak jej druga nominacja - po tej za "Różyczkę" Jana Kidawy-Błońskiego.

Nagrodzeni w kategoriach drugoplanowa rola kobieca i drugoplanowa rola męska Agnieszka Suchora i Arkadiusz Jakubik wcielili się w "Cichej nocy" w rodziców powracającego do kraju na święta emigranta Adama. Dla Suchory jest to pierwsza statuetka, a dla Jakubika już kolejny Orzeł - po tych za drugoplanowe kreacje w "Jestem mordercą" i "Chce się żyć". W tym roku aktor był nominowany także za drugoplanową kreację trenera w "Najlepszym" Łukasza Palkowskiego.

Orły 2018: Laureaci 1 8 Film "Cicha noc" triumfował na jubileuszowej, 20. gali Polskich Nagród Filmowych. Obraz w reżyserii Piotra Domalewskiego otrzymał aż dziewięć statuetek. Orły dla najlepszych aktorów powędrowały do Małgorzaty Boczarskiej ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej") i Dawid Ogrodnik ("Cicha noc"). Autor zdjęcia: Stach Leszczyński Źródło: PAP 8

Orzeł za najlepszą muzykę powędrował do Radzimira Dębskiego za "Sztukę kochania. Historię Michaliny Wisłockiej" w reż. Marii Sadowskiej.

Dwie statuetki otrzymali twórcy filmu "Twój Vincent", który nagrodzono w kategoriach: najlepszy montaż (Dorota Kobiela, Justyna Wierszyńska) oraz najlepsza scenografia (Matthew Button, Piotr Dominiak, Maria Duffek, Rafał Waltenberger). Orzeł za najlepsze kostiumy przypadł tercetowi Cristobal Pidre, Florence Scholtes, Małgorzata Zacharska, odpowiedzialnemu za film "Maria Skłodowska-Curie".

Polską Nagrodę Filmową odebrali także przedstawiciele Gutek Film, dystrybutora "The Square" w reż. Rubena Ostlunda. Obraz został uznany za Najlepszy Film Europejski.

Specjalnego Orła za Osiągnięcia Życia otrzymał Jerzy Stuhr.



Gościem specjalnym jubileuszowej gali Orłów był Roman Polański, który odebrał nagrodę za film XX-lecia Orłów (za "Pianistę").

Zdjęcie Roman Polański z Nagrodą za film XX-lecia Orłów / Stach Leszczyński / PAP

Dziennikarz Wojtek Krzyżaniak zwrócił jednak uwagę na pewną niezręczność związaną honorowaniem reżysera, oskarżonego w przeszłości o seksualne kontakty z nieletnią. "W świecie światowego showbizu w związku z akcją #MeToo piętnuje się facetów nawet za bardzo dawne 'grzechy', a u nas imć Polański otrzymuje owacje na stojąco. Coś tu nie tak? Czy się mylę?" - napisał na Facebooku.



Polskie Nagrody Filmowe 2018:



Najlepszy film: "Cicha noc"



Najlepsza reżyseria: Piotr Domalewski ("Cicha noc")



Najlepsza główna rola żeńska: Magdalena Boczarska ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej")



Najlepsza główna rola męska: Dawid Ogrodnik ("Cicha noc")



Najlepsza drugoplanowa rola żeńska: Agnieszka Suchora ("Cicha noc")



Najlepsza drugoplanowa rola męska: Arkadiusz Jakubik ("Cicha noc")



Najlepszy scenariusz: Piotr Domalewski ("Cicha noc")



Najlepszy montaż: Dorota Kobiela, Justyna Wierszyńska ("Twój Vincent")



Najlepsze zdjęcia: Piotr Sobociński jr ("Cicha noc")



Najlepsza muzyka: Radzimir Dębski ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej")



Najlepszy dźwięk: Jerzy Murawski, Kacper Habisiak, Marcin Kasiński ("Cicha noc")



Najlepsza scenografia: Matthew Button, Piotr Dominiak, Maria Duffek, Rafał Waltenberger ("Twój Vincent")



Najlepsze kostiumy: Cristobal Pidre, Florence Scholtes, Małgorzata Zacharska ("Maria Skłodowska-Curie")



Najlepszy film dokumentalny: "21 x Nowy Jork" (reż. Piotr Stasik)



Najlepszy filmowy serial fabularny: "Wataha, sezon 2" (reż. Kasia Adamik, Jan P. Matuszyński)



Najlepszy film europejski: "The Square" (reż. Ruben Ostlund)



Odkrycie roku: Piotr Domalewski ("Cicha noc")



Nagroda publiczności: "Cicha noc"