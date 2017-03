Orły 2017: "Wołyń" najlepszym filmem

"Wołyń" został w poniedziałek nagrodzony Orłem 2017 dla najlepszego polskiego filmu. Najlepszym reżyserem ogłoszono jego twórcę, Wojtka Smarzowskiego.

Wojtek Smarzowski, reżyser "Wołynia", z Orłem 2017 /Rafał Guz / PAP

W sumie film w reżyserii Wojtka Smarzowskiego został nagrodzony aż w 8 kategoriach. Oprócz statuetki za najlepszy film i dla najlepszego reżysera "Wołyń" okazał się bezkonkurencyjny w kategoriach: "najlepsze kostiumy", "najlepsze zdjęcia", "najlepszy montaż", "najlepszy dźwięk", "najlepsza muzyka" i "najlepsza scenografia".



Andrzej Seweryn i Aleksandra Konieczna za kreacje w filmie "Ostatnia rodzina" otrzymali Orły 2017 dla najlepszego pierwszoplanowego aktora oraz najlepszej pierwszoplanowej aktorki.

Za role drugoplanowe nagrodzeni zostali Agata Kulesza oraz Arkadiusz Jakubik, którzy wspólnie wystąpili w filmie "Jestem mordercą".

Podczas gali nie zabrakło politycznych akcentów.

Nagrodę w kategorii "odkrycie roku" wręczył Andrzej Seweryn ucharakteryzowany na Donalda Trumpa. "Kocham polskie filmy, kocham polski lud, Ameryka popiera polskie Hollywood" - rozpoczął sceniczną przemowę Seweryn-Trump. "Together we make Poland great again. I wanna grab your pussy, polish friend" - kontynuował niespodziewany gość gali Orłów.

Zapytany przez prowadzącą galę, Grażynę Torbicką, z jakiego powodu przyjechał do Polski, Seweryn-Trump opowiedział: "Powiedziano mi, że Sejm Polski podjął ustawę o powstaniu pierwszego Narodowego Studia Filmowego - United Clowns. Więc jestem" - odpowiedział aktor.

Orły 2017: Andrzej Seweryn jako Donald Trump 1 4 W poniedziałek, 20 marca, w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się 19. ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły, dorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej. Nagrodę w kategorii "odkrycie roku" wręczył Andrzej Seweryn ucharakteryzowany na Donalda Trumpa. Aktor odgrywa rolę prezydenta USA w wystawianej w Teatrze Polskim przez grupę Pożar w Burdelu kabaretowym spektaklu "Ucieczka z kina 'Polskość'". Autor zdjęcia: Tomasz Urbanek Źródło: East News 4

Bieżąca sytuacja w kraju była też przedmiotem innych scenicznych komentarzy. "Mam poczucie, że ten film to prawdziwa reforma edukacji" - powiedziała ze sceny odtwórczyni głównej roli w "Sztuce kochania", Magdalena Boczarska, która wręczała nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Przewodnicząca Europejskiej Akademii Filmowej, Agnieszka Holland, zwróciła uwagę, że wcześniej pełniła podobną funkcję w Polskiej Akademii Filmowej. Aluzja do kierunku politycznej kariery Donalda Tuska była aż nadto czytelna. "Jestem dumna, że Polska jest tak silnie obecna w Europie"- reżyserka pochwaliła kondycje polskiego kina.

Holland, wspólnie z przewodniczącym Polskiej Akademii filmowej, Dariuszem Jabłoński, po raz kolejny zaapelowali o uwolnienie ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa, który został skazany w Rosji na 20 lat kolonii karnej za zarzucane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Krymie.



Gala wręczenia Polskich Nagród Filmowych odbyła się w poniedziałek w Teatrze Polskim w Warszawie.

Statuetki, potocznie nazywane "polskimi Oscarami", są przyznawane co roku w kilkunastu kategoriach, w drodze głosowania, przez Polską Akademię Filmową, która zrzesza ponad 600 przedstawicieli branży filmowej.

Konkurs o Polskie Nagrody Filmowe odbył się w tym roku po raz 19.