Już niedługo premiera najnowszej, piątej już części "Piratów z Karaibów". Z tej okazji odtwórca roli Willa Turnera, Orlando Bloom, opowiedział o nowej produkcji.

Orlando Bloom opowiada o nowej części "Piratów z Karaibów" /Michael Buckner /Getty Images

"Ten film to odniesienie do pierwszej części. Widziałem go już, jest fantastyczny" - wyznał aktor.



Jak ocenił pracę z Keirą Knightley? "Jest wspaniała. Mamy swój moment pod koniec filmu. Cieszę się, że wszyscy już o tym wiedzą, twórcy pozwolili tej informacji wyciec" - zdradził.



Reklama

Reklama

Reżyserią filmu zajmą się Joachim Ronnin i Espen Sandbreg.

Nikczemny kapitan Salazar (Javier Bardem) wraz ze swoją załogą piratów-zjaw ucieka z Diabelskiego Trójkąta i poprzysięga zemstę na wszystkich piratach. Nieuniknionej zagładzie próbuje zapobiec Jack Sparrow (Johnny Depp). Dowódca "Czarnej Perły" wyrusza w podróż, by odnaleźć Trójząb Posejdona, mistyczny artefakt dający władzę nad morzami, i użyć go w walce przeciwko Salazarowi.

Film "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara" trafi do polskich kin 26 maja.



Wideo Orlando Bloom o nowej części "Piratów z Karaibów" i Keirze Knightley, źródło: Associated Press

Wideo "Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara" [zwiastun 4.]