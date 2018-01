Orlando Bloom: Najlepsza rola w karierze?

Rola Orlando Blooma w filmie "Gniew" z całą pewnością należy do jednej z najlepszych w jego karierze. Do projektu przyciągnęła go odwaga scenarzysty, który tak szczerze i prawdziwie opowiedział o swoim doświadczeniu jako ofiary molestowania seksualnego. Jak przyznaje Bloom, postać Malky’ego pozwoliła mu wyjść poza strefę komfortu i dojrzeć jako aktorowi.

Orlando Bloom w filmie "Gniew" /materiały dystrybutora

Podczas Festiwalu Filmowego w Rzymie, gdzie film pokazywany był w sekcji Alice nella Citta Orlando Bloom głośno wyraził swój sprzeciw wobec molestowania, nawiązując również do tego, co obecnie dzieje się w Hollywood.

"Myślę, że do takich zdarzeń dochodziło od bardzo dawna, jednak jest to temat bardzo drażliwy (...) Przyszedł czas, aby mówić o tym otwarcie. Przyszedł czas, aby ujawnić tożsamość osób dopuszczających się molestowania i wiele takich przypadków zostało ujawnionych. Społeczeństwo zaczęło się buntować. Nastało nowe pokolenie, które się temu przeciwstawia i nie da się uciszyć. Moim zdaniem, doszło do tego zbyt późno" - mówił Bloom.



Aktor wyznał, że gdy był uczniem miał bliskiego kolegę, który był ofiarą molestowania, ale wciąż jest to temat o którym ciężko mu rozmawiać. "Mam nadzieję, że ten film będzie dla mężczyzn którzy doświadczyli molestowania seksualnego bezpiecznym miejscem lub da im poczucie przynależności (...) Moim zdaniem w takiej sytuacji ludzie czują się bardzo osamotnieni" - dodał Bloom.



Aktor odniósł się również do problemu jako rodzic i Ambasador Dobrej Woli UNICEF.



"Bardzo trudno jest poruszać takie tematy z dzieckiem, wszystko zależy też od wieku dziecka. Mój syn na sześć lat. Zawsze rozmawiamy ze sobą otwarcie, ja i jego matka, o tym, jak mu minął dzień, o jego doświadczeniach. Trzeba być uważnym i czytać między wierszami. Trzeba nauczyć się odbierać sygnały, które wysyła dziecko. Na tym polega odpowiedzialność każdego rodzica. Moim zdaniem edukacja ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich, abyśmy mogli zrozumieć jak głęboko taki rodzaj wykorzystywania wpływa na dzieci. Czasami my wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za dzieci oraz za osoby najsłabsze"- zakończył Bloom.



"Gniew" trafi na ekrany kin 12 stycznia.