"Opowieść": Laura Dern i erotyczny trójkąt

"Opowieść" to poruszająca i niezwykle aktualna dziś historia o traumie i radzeniu sobie po latach z trudnymi wspomnieniami. Obraz jest retrospekcją opartą na wydarzeniach z życia reżyserki - Jennifer Fox i był prezentowany na tegorocznym festiwalu w Sundance. W roli głównej - Laura Dern. Premiera filmu odbędzie się 27 maja w HBO GO.

Laura Dern w filmie "Opowieść" /HBO

"Opowieść" (The Tale) przedstawia historię odnoszącej sukcesy dziennikarki, której matka przypadkowo znajduje w rzeczach sprzed lat wstrząsające opowiadanie napisane przez wówczas nastoletnią córkę. Dziewczynka opisuje w nim swój miłosny trójkąt z dwojgiem dorosłych. Obraz jest swego rodzaju podróżą w głąb traumatycznych wspomnień głównej bohaterki, która za sprawą starego opowiadania próbuje odkryć prawdę o swoich pierwszych doświadczeniach seksualnych.



Jennifer (Laura Dern) zdaje się wieść życie idealne - jest podróżującą po świecie dziennikarką oraz wykładowczynią. Jej życiową przystanią jest Nowy Jork, gdzie mieszka ze swoim kochającym i wspierającym ją partnerem. Pewnego dnia jej matka (Ellen Burstyn) znajduje wśród starych rzeczy z dzieciństwa opowiadanie, w którym trzynastoletnia Jennifer opisała swój "specjalny" związek z dwojgiem dorosłych trenerów. Dziennikarka jest oszołomiona i zdezorientowana - w żaden sposób nie może sobie przypomnieć opisanych zdarzeń.



Czytając pożółkłe strony własnej "Opowieści", odkrywa szyfr, którym posługiwała się niemal 40 lat wcześniej. Początkowo nie wiedząc, co myśleć, postanawia powrócić w rodzinne strony, skonfrontować się z byłymi trenerami oraz swoją przeszłością, którą zupełnie inaczej zapamiętała. Jej wyobrażenia na temat własnej młodości zaczynają się sypać jak domek z kart.

Osobista opowieść oparta na wspomnieniach nagrodzonej na festiwalu w Sundance reżyserki i producentki Jennifer Fox ("Beirut: The Last Home Movie"). W rolę głównej bohaterki wciela się dwukrotnie nominowana do Oscara Laura Dern ("Wielkie kłamstewka"). W produkcji występują także laureatka Oscara Ellen Burstyn ("Requiem dla snu"), dwukrotnie nominowany do nagrody Emmy Jason Ritter ("Freddy kontra Jason"), Frances Conroy ("Sześć stóp pod ziemią"), Elizabeth Debicki ("Wielki Gatsby") oraz Isabelle Nélisse ("Mama").

Premiera filmu "Opowieść" odbędzie się 27 maja w HBO GO. Na antenie telewizyjnej film wyemitowany zostanie latem w Cinemax.