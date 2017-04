Off Camera Pro Industry : ​"Sztuka kochania" od kuchni

Co w kinie jest najtrudniejsze? Droga od pomysłu na film do oficjalnej premiery. Doskonale wiedzą o tym ludzie, których nazwiska znacie z napisów końcowych. Off Camera Pro Industry to seria warsztatów branży filmowej, które odbywają się w ramach Netia Off Camera od 4-6 maja w Krakowie. Jakie wydarzenia znalazły się w tegorocznym w programie?

Główną rolę w "Sztuce kochania" zagrała Magdalena Boczarska /NEXT FILM /materiały dystrybutora

Podstawą w branży filmowej jest skuteczna komunikacja. Nie jest tajemnicą, że na planie zdjęciowym o konflikty nie jest trudno. Jak rozmawiać asertywnie, jak w sposób konstruktywny udzielać krytyki, czy można zrobić film i nie stracić wszystkich przyjaciół?



Na piątek, 5 maja, zaplanowano wykład-szkolenie prowadzone przez Annę Szapert i Paulinę Czapską (Future Simple), które przybliży tematykę dobrej komunikacji w zespole na planie.



Świetny pomysł na film to często za mało, by skutecznie przekonać do realizacji inwestorów, koproducentów, partnerów. Jak kreatywnie zmierzyć się z developmentem, finansowaniem i promocją potencjalnego hitu filmowego, dowiemy się od twórców filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Producenckie "case study" zatytułowane "Jak wybrać dobry temat na film?" (sobota, 6 maja) poprowadzą Krzysztof Terej i Piotr Woźniak-Starak (Watchout Productions).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" [trailer bez cenzury] materiały dystrybutora

Reklama

Reklama

W sobotnie popołudnie również fani telewizji znajdą w programie Pro Industry coś dla siebie. W tajniki rozwoju scenariusza serialu wprowadzi słuchaczy Agnieszka Kruk (StoryLabPro). W ramach otwartego wykładu dowiemy się, jak konstruować strukturę narracyjną serialu fabularnego, na co zwracać uwagę pisząc i jakich błędów się wystrzegać.

Branża filmowa spotka się w Krakowie w dniach 4-6 maja w ramach Off Camera Pro Industry.