Od piątku w Poznaniu 2. edycja festiwalu "Nic się tu nie dzieje"

Aktorka Magdalena Boczarska i reżyser Kuba Czekaj będą gośćmi rozpoczynającego się w piątek w Poznaniu festiwalu filmowego "Nic się tu nie dzieje". W trakcie drugiej edycji wydarzenia na uczestników czekać też będą m.in. noce horrorów w poznańskim Zamku.

Twórcy festiwalu podkreślają, że tytuł przedsięwzięcia to nawiązanie do powszechnej tezy, że latem w mieście nie ma co robić i "nic się nie dzieje". Już po raz drugi w stolicy Wielkopolski poznańskie kina studyjne będą udowadniać mieszkańcom i turystom, że lato w mieście nie musi być nudne.

Festiwal opiera się na współpracy trzech poznańskich kin: Muzy, Pałacowego i Rialto. W trakcie wydarzenia zaplanowano przedpremierowe pokazy filmowe z muzyką na żywo, chodzony maraton filmowy czy warsztaty dla dorosłych i dzieci.

W ramach festiwalu odbędą się także spotkania z twórcami, w tym z odtwórczynią głównej roli w filmie "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" - aktorką Magdaleną Boczarską. Specjalne spotkanie odbędzie się również z reżyserem Kubą Czekajem, twórcą filmu "Królewicz Olch", którego przedpremiera odbędzie w ramach festiwalu.

W tym roku w kinie Pałacowym w poznańskim Zamku odbywać się będą także noce horrorów. Wśród wyświetlanych filmów znajdzie się m.in. "Lament" w reż. Hong-jin Na, "Zombie express" w reż. Sang-ho Yeon, czy "Nagi Lunch" w reż. Davida Cronenberga. W Kinie Pałacowym odbędzie się ponadto pokaz niemego filmu "Aelita" z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Pustki. "Aelita" to jeden z pierwszych filmów science-fiction, oparty na powieści Aleksego Tołstoja, którego akcja rozgrywa się zarówno w realiach sowieckich, jak i na Marsie.

W kinie Rialto na uczestników festiwalu, poza filmami, czekać będą m.in. wycieczki po Jeżycach, koncerty na dziedzińcu oraz zajęcia jogi i Tai Chi. Odbędą się także m.in. dwa pokazy filmów krótkometrażowych oraz pokaz filmu "unReal" - pierwszego w historii filmu rowerowego nakręconego w technologii 4K.

W kinie Muza natomiast widzowie będą mogli zobaczyć m.in. film dokumentalny "Advanced Style" opowiadający o modowych potyczkach i stylizacjach kobiet między 60 a 95 rokiem życia. Odbędą się także specjalne warsztaty modowe dla kobiet 50+. Pokazana zostanie też wystawa okładek kaset z filmami Video Rondo.



W tym roku organizatorzy wydarzenia chcą także "wyjść z kinem" w przestrzenie miasta. Na poznańskich blokowiskach, osiedlach m.in. Czecha, Rusa i Łokietka organizowane będą animacji dla dzieci, a wieczorami pokazy kina plenerowego.

Podczas tegorocznej edycji zaplanowano również seanse w schronie przeciwatomowym. Wydarzenie uzupełniać będą m.in. animacje klubu fantastyki Druga Era. Tegoroczna edycja festiwalu "Nic się tu nie dzieje" potrwa do 8 sierpnia.