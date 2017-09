​Nowe i kultowe filmy grozy na festiwalu w Lublinie

Najnowsze horrory i thrillery, ale również kultowe już dzieła kina grozy można będzie zobaczyć podczas festiwalu "Splat!FilmFest", który rozpocznie się w piątek, 15 września, w Lublinie. W programie imprezy są także wykłady i spotkania z reżyserami.

W programie jest m.in. przedpremierowy pokaz filmu "Maus" Yayo Herrero /materiały prasowe

Festiwal, organizowany w Lublinie po raz trzeci, ma przypominać, że szeroko pojęte kino grozy stanowi bardzo ważną część kinematografii. "Bywa, że horror jest trochę banalizowany, kojarzy się z kinem pełnym kiczu. To może wynikać z tego, że do mainstreamu, do kin, jeśli chodzi o horrory, trafia dużo złych filmów i można odnieść wrażenie, że nie są to poważne filmy. Ten festiwal ma także taką ideę, żeby ten stereotyp trochę zburzyć. Filmy grozy są nieraz swego rodzaju komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości" - powiedziała dyrektorka festiwalu Monika Stolat.



Na festiwalu pokazane zostaną - wybrane przez organizatorów jako najlepsze i najważniejsze - horrory oraz thrillery z 2017 i 2016 roku. W programie jest m.in. przedpremierowy pokaz filmu "Maus" w reż. Yayo Herrero - wstrząsający survival horror z wątkami wojny i terroryzmu. Widzowie będą też mogli obejrzeć najnowszy mroczny thriller Juliusa Ramsaya - "Midnighters" - po projekcji zaplanowano spotkanie z reżyserem.



Przypomniane zostaną także "kultowe" horrory, w tym m.in. filmy Andrzeja Żuławskiego "Opętanie", "Na srebrnym globie", "Trzecia część nocy". O twórczości Żuławskiego widzowie będą mogli porozmawiać z synem reżysera - Xawerym Żuławskim.

Reklama

Z myślą o najmłodszych widzach organizatorzy zaplanowali pokaz "Akademii Pana Kleksa" w reż. Krzysztofa Gradowskiego. "To propozycja dla dzieci ale i dla rodziców, którzy pamiętają ten film z dzieciństwa" - zaznaczyła Stolat.

W programie festiwalu są też spotkania i wykłady poświęcone m.in. wizerunkowi kobiety w filmach grozy, motywowi klauna w horrorze, oniryzmowi i komizmowi w filmach jednego z wybitnych twórców horrorów - Wesa Cravena.

Widzowie trzeciej edycji "Splat!FilmFest" będą mogli też przyznać Nagrody Publiczności w sześciu kategoriach: Najstraszniejszy Film, Najbardziej Szokujący Film, Najlepsze Efekty Specjalne, Najlepsza Reżyseria, Najlepszy Scenariusz i Najlepszy Film.

Horror Film Festiwal w Lublinie potrwa do 24 września.