Nowa Lara Croft o twarzy Alicii Vikander

To już 6 kwietnia! Nowa Lara Croft - Szwedka Alicia Vikander ("Ex-machina", "Dziewczyna z portretu") i nowy "Tomb Raider" za tydzień pojawią się w kinach. Pełna śmiałości, zdecydowana, wytrzymała, honorowa, ale i skłonna do czułości twardzielka - oto współczesna Lara.

Alicia Vikander w scenie z filmu "Tomb Raider" /materiały dystrybutora

- To, co najbardziej mnie zainteresowało w naszej bohaterce, to fakt, że gdy upada, gdy jest ranna, zawsze znów podrywa się do walki. W filmie spotykamy ją to na bokserskim ringu, to w wyścigu motocyklowym i wreszcie w wyścigu o własne życie. I Alicia właśnie taka jest - niezłomna, nigdy nie odpuszcza. W dodatku do każdej sceny wnosi niepowtarzalny autentyzm emocji - czy to scena akcji, czy liryczna czy pełna humoru - nie krył podziwu dla swej aktorki reżyser Roar Uthaug ("Fala").



Alicia Vikander również polubiła Larę: - Podobało mi się, że nie daje się zapędzić do kąta, potrafi być głośna i szczera, ale i gotowa do ujawnienia swojej wrażliwości. Wszystkie jej przymioty poznajemy poprzez sytuacje, które wyzwalają w niej instynkt przetrwania i wojowniczego ducha. Reżyser chciał, by jak najwięcej scen wymagających umiejętności kaskaderskich aktorka wykonała samodzielnie, a Vikander, która zaczęła treningi na siedem miesięcy przed zdjęciami, doskonale poradziła sobie z tym zadaniem. Entuzjazmu nie straciła do końca pracy na planie. - Dla mnie to klasyczny film przygodowy, pełen akcji i tajemnic - mówiła.

Lara Croft to niepokorna córka zaginionego przed laty ekscentrycznego podróżnika. Teraz, jako 21-letnia kobieta, podąża własną ścieżką, odmawiając spełnienia woli ojca, który chciał dla niej spokojnego życia. Zostawia wszystko za sobą i udaje się w ostatnie znane miejsce jego pobytu. Poszukując śladów, musi odnaleźć osławiony grobowiec na mitycznej wyspie u wybrzeży Japonii. Jeśli nie przezwycięży swoich lęków, może nie przeżyć niezwykle niebezpiecznej wyprawy. Jak wiele poświęci, by poznać tajemnicę zniknięcia ojca i zyskać miano tomb raidera?