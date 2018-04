"Nina" Olgi Chajdas w programie festiwalu Nowe Horyzonty

​Presja konserwatywnej rzeczywistości polskiej rodziny czy ucieczka do nieodgadnionego świata pragnień? Intrygujący debiut Olgi Chajdas stawia ważne pytania o to, co definiuje naszą tożsamość, a otwarty, bezpruderyjny, ale też zmysłowy erotyzm czyni ten film absolutnie wyjątkowym. "Nina" to kolejny ważny punkt programu tegorocznej edycji festiwalu Nowe Horyzonty.

Julia Kijowska i Eliza Rycembel w filmie "Nina" /materiały prasowe

Nagrodzony na festiwalu w Rotterdamie prestiżową VPRO Big Screen Award obraz młodej reżyserki opowiada o emocjonalnym trójkącie, jaki tworzy się pomiędzy tkwiącym w stagnacji małżeństwem, a niezależną, młodziutką lesbijką. Nina (Julia Kijowska) i Wojtek (Andrzej Konopka) od lat starają się o dziecko, a Magda (Eliza Rycymbel) wpada im w oko, jako idealna kandydatka na surogatkę.



Rozpoczynają podchody, które nieoczekiwanie zamieniają się w grę pomiędzy małżonkami rywalizującymi o względy dziewczyny oraz emocjonalne rozdarcie pomiędzy oficjalnymi, przykładnymi rolami w życiu, a prawdziwymi pragnieniami. Czy rzeczywiście to Nina marzy o dziecku? Czy może jednak potrzebuje go Wojtek, a Nina pragnie jedynie uciec od otaczającej ją zewsząd presji?

Współautorką scenariusza "Niny" jest Marta Konarzewska, autorka głośnego tekstu "Jestem nauczycielką i jestem lesbijką", opublikowanego na łamach "Gazety Wyborczej".

Dla Olgi Chajdas "Nina" jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim.

W obrazie, obok Rycembel, Kijowskiej i Konopki, zobaczymy także Marię Peszek, Katarzynę Gniewkowską oraz słowacka aktorkę Tatianę Pauhofovą.

18. edycja festiwalu Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 26 lipca - 5 sierpnia.