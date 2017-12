"Nieznajomi" znów przerażą widzów

Właśnie ukazał się zwiastun horroru "Nieznajomi: Ofiarowanie", który wejdzie na ekrany polskich kin 9 marca.

Bailee Madison w scenie z filmu "Nieznajomi: Ofiarowanie" /materiały prasowe

Film Johannesa Robertsa to kontynuacja kultowego horroru "Nieznajomi", który przeraził miliony widzów na całym świecie.

Grupa zamaskowanych psychopatów powraca, by zebrać jeszcze bardziej krwawe żniwo...

Czteroosobowa rodzina Jamesonów zostaje zmuszona przez okoliczności do przeprowadzki w odludną okolicę. Dom okazuje się zaskakująco przytulny i wszystko wskazuje na to, że niesprzyjający los wreszcie postanowił uśmiechnąć się do Jamesonów. Jednak pewnej nocy rozlega się pukanie do drzwi...



W rolach głównych: Christina Hendricks ("Drive", "Och, życie", serial "Mad Men"), Bailee Madison ("Bracia", "Żona na niby") i Martin Henderson ("Everest", "The Ring", "Szyfry wojny", "Duma i uprzedzenie").