"Niewinne" z szansami na cztery Cezary

"Niewinne", polsko-belgijsko-francuski film w reż. Anne Fontaine o zakonnicach i lekarzach Czerwonego Krzyża, otrzymał 4 nominacje do nagród Francuskiej Akademii Filmowej, popularnych Cezarów - poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Helena Sujecka, Anna Próchniak i Joanna Kulig w "Niewinnych" /materiały prasowe

Produkcja została nominowana w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz oryginalny i zdjęcia.

Wśród nominowanych za reżyserię twórców znaleźli się oprócz autorki "Niewinnych" Anne Fontaine, m.in. Xavier Dolan ("To tylko koniec świata") oraz Paul Verhoeven ("Elle"). Film Verhoevena, wspólnie z "Niewinnymi", szansę na statuetkę ma także w kategoriach najlepszy film i najlepsze zdjęcia.

Najlepszym filmem mogą zostać prócz tego: "Divines" Houdy Benyaminy, "Frantz" Francoisa Ozona, "Martwe Wody" Bruna Dumonta, "Z innego świata" Nicole Garcii oraz "Victoria" Justine’a Triet.

Akcja "Niewinnych", filmu Anne Fontaine - reżyserki znanej m.in. z "Coco Chanel" - toczy się w Polsce po II wojnie światowej, tuż po wkroczeniu do kraju Armii Czerwonej. Bohaterowie filmu to francuscy lekarze Czerwonego Krzyża (w rolach m.in. Lou de Laage i Vincent Macaigne), pracujący w specjalnie utworzonym na terenie Polski szpitalu i zajmujący się swoimi rodakami, którzy następnie mają być odesłani do Francji.

Jedna z lekarek, na wskutek interwencji benedktynki Teresy (Eliza Rycembel), udaje się do oddalonego o kilka kilometrów klasztoru. Tam okazuje się, że jedna z zakonnic (Anna Próchniak) rodzi. Następnie w klasztorze dochodzi do kolejnych porodów.

Autorami scenariusza do filmu, jak podkreślała Fontaine, "w dużym stopniu inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami" - w tym historią oficerki Madeleine Pauliac - są, prócz reżyserki, Sabrina B.Karine, Pascal Bonitzer oraz Alice Vial.

11 marca na ekrany polskich kin trafią "Niewinne" - zrealizowany w całości w Polsce film Anne Fontaine z udziałem znakomitych polskich aktorek, m.in. Agaty Kuleszy, Agaty Buzek, Joanny Kulig, Elizy Rycembel i Anny Próchniak.

W filmie wystąpiły także Agata Kulesza (Matka Przełożona), Agata Buzek (Maria, Mistrzyni Nowicjatu) oraz Joanna Kulig i Helena Sujecka. Za zdjęcia odpowiadała nagradzana wcześniej francuska operatorka Caroline Champetier.

Wręczenie tegorocznych francuskich nagród filmowych odbędzie się 24 lutego.