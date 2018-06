"Niepoczytalna": Film nakręcony iPhonem

Laureat Oscara i Złotej Palmy w Cannes, twórca filmów "Traffic" oraz "Seks, kłamstwa i kasety wideo" Steven Soderbergh przenosi widzów do dramatycznej, niepokojącej rzeczywistości młodej kobiety, która z uporem walczy o odzyskanie wolności nawet kosztem własnego zdrowia psychicznego. W roli głównej zobaczymy Claire Foy.

Claire Foy w filmie "Niepoczytalna" /materiały dystrybutora

Zraniona psychicznie z powodu prześladowania stalkera, Sawyer Valentini (Claire Foy) przenosi się z Bostonu do Pensylwanii i zaczyna nowe życie. Jednak matka, która pozostała na miejscu (Amy Irving) tęskni za nią, a i nowa praca w biurze jest daleka od ideału, więc Sawyer nie radzi sobie najlepiej po dwóch ciężkich latach.



Szukając pomocy rozpoczyna terapię w Ośrodku Zaburzeń Behawioralnych Highland Creek. Pierwsza sesja z doktor Ashley Brighterhouse (Aimée Mullins) w usytuowanym na przedmieściach ośrodku przynosi pozytywne rezultaty — niestety Sawyer nieświadomie podpisuje zgodę na dobrowolny 24-godzinny pobyt w placówce.



Bohaterka nie może więc opuścić ośrodka, w którym leczy się też poważnie zaburzona Violet (Juno Temple) oraz rezolutny Nate (Jay Pharoah), zmagający się z uzależnieniem od opioidów. Sawyer ma nadzieję, iż za kilka godzin będzie mogła opuścić ośrodek, lecz wtedy zauważa jednego z pracowników George’a Shawa (Joshua Leonard), co budzi jej przerażenie i wściekłość ponieważ jest przekonana, iż Shaw naprawdę nazywa się David Strine i jest jej prześladowcą. Lecz czy widzi go naprawdę, czy to wytwór jej wyobraźni?

Zdjęcie Steven Soderbergh na planie filmu "Niepoczytalna" / materiały dystrybutora

Reklama

Scenariusz, zdjęcia i muzyka do filmu zostały zrealizowane przy użyciu technologii Apple.



"Nie wstydzę się, ani nie protestuję słysząc, że 'Niepoczytalna' określana jest jako film nakręcony iPhonem. Film 'Mandarynka' Seana Bakera, który bardzo mi się podobał, był przełomowy, pokazując kierunek, w jakim idzie ta technologia. Od lat eksperymentuję z tym sprzętem, telefonami i dostępnymi na nie obiektywami. Wiedziałem, że prędzej czy później zrobię film w tej technologii, ponieważ uważam, że to rozwiązanie przyszłościowe. Chciałem też, żeby widz w kinie nie zdawał sobie sprawy, jak film został nakręcony i zupełnie o to nie dbał, gdyż nie byłoby żadnej różnicy w jakości" - mówi reżyser Steven Soderbergh.