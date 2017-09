Nie żyje Wiesław Michnikowski. Wybitny aktor zmarł w wieku 95 lat

Nie żyje Wiesław Michnikowski, wykonawca słynnych przebojów Kabaretu Starszych Panów, m.in. "Wesołe jest życie staruszka", "Addio pomidory" czy "Jeżeli kochać", odtwórca pamiętnej roli Jej Ekscelencji w "Seksmisji" Juliusza Machulskiego. Miał 95 lat.

Zmarł Wiesław Michnikowski /Grzegorz Roginski / Agencja FORUM

Informację o śmierci aktora podał na Facebooku syn aktora, Piotr. Wiadomość potwierdził również syn Marcin.

To jest facet, który wszystko umie, bo ma w sobie syntezę prawdy. Bez względu na to, czy jest to Szekspir, czy Dudek" - powiedział kiedyś Edward Dziewoński o swym przyjacielu Wisławie Michnikowskim.



"Jest to wybitnie liryczny mężczyzna" - mówił o nim Wojciech Młynarski w 2014 roku, przy okazji promocji książki "Tani drań. Wiesław Michnikowski w rozmowie Marcinem Michnikowskim".



O śmierci aktora poinformowała również na swym profilu na Facebooku Agata Młynarska. "Odszedł Wiesław Michnikowski. Do lepszego świata, w którym czekają na niego Starsi Panowie. Wśród nich i Tata, który napisał dla niego mnóstwo tekstów i pana Wiesia wprost kochał" - napisała.

Wielu nieprzeniknioną twarz aktora porównywało z Busterem Keatonem. Są też tacy, którzy twierdzili, że komizm i talent Michnikowskiego porównywalny był z wielkością Charliego Chaplina. Jego występy uwielbiała przed laty cała Polska. Wiesław Michnikowski, słysząc komplementy na swój temat, w charakterystyczny dla siebie sposób wznosił oczy do nieba i nie mówił nic.

Wiesław Michnikowski to wybitny polski aktor komediowy - zagrał w ok. 50 filmach i serialach telewizyjnych, występował też w kabarecie, ale sam uważał się przede wszystkim za aktora teatralnego.

Urodził się 3 czerwca 1922 r. w Warszawie. W 1946 r. zdał aktorski egzamin eksternistyczny i ukończył Szkołę Dramatyczną Karola Borowskiego w Lublinie. Do 1951 r. mieszkał i pracował w Lublinie; wraz z przeprowadzką do Warszawy nastąpił jego debiut ekranowy w filmie Leonarda Buczkowskiego "Pierwszy start" (1950).



Na przełomie lat 50. i 60. był jedną z czołowych gwiazd telewizyjnego Kabaretu Starszych Panów, co tłumaczyło kilkuletnią nieobecność na wielkim ekranie.



W latach 60. Michnikowski sporo grał w serialach telewizyjnych - wystąpił m.in. w "Wojnie domowej" Jerzego Gruzy (1965), "Klubie profesora Tutki" Andrzeja Kondratiuka (1968), "Czterech pancernych i psie" (1969-70).



Jedną z najsłynniejszych produkcji filmowych z udziałem aktora była komedia muzyczna "Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy" (1978) Janusza Rzeszewskiego i Mieczysława Jahody.



Zdjęcie Wiesław Michnikowski jako Jej Ekscelencja w filmie Juliusza Machulskiego "Seksmisja" / East News/POLFILM



Rok 1983 to także jedna z najsłynniejszych filmowych kreacji Michnikowskiego - kobieca rola Jej Ekscelencji w głośnej komedii Juliusza Machulskiego "Seksmisja".

Michnikowski w polskiej wersji językowej serialu animowanego "Smerfy" użyczył głosu postaci Papy Smerfa.

Wiesław Michnikowski nie lubił polityki, nie cierpiał wulgaryzmów, płaskiego poczucia humoru i nie znosił podkładania śmiechu w sitcomach. Był człowiekiem wykwintnym i szarmanckim. Jednym z jego ulubionych filmów była komedia "101 dalmatyńczyków". Jedną z ukochanych powieści - "Hrabia Monte Christo".