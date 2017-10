Nie żyje południowokoreański aktor Kim Joo-hyuk

Południowokoreański aktor Kim Joo-hyuk w poniedziałek, 30 października, zginał w wypadku samochodowym. Miał 45 lat.

Według miejscowej telewizji JTBC samochód prowadzony przez aktora zderzył z innym autem. Pojazd prowadzony przez gwiazdora obrócił się i spadł na schody prowadzące do wejścia znajdującego się obok jezdni budynku. Kiedy przybyli na miejsce kolizji strażacy wyciągnęli mężczyznę z wraku, ten już nie oddychał.

Aktora przetransportowano do seulskiego szpitala, gdzie dwie godziny po wypadku stwierdzono zgon.



Południowokoreańska widownia oglądać mogła aktora w kinowych hitach: "My Wife Got Married" (2008), "The Servant" (2010) i "Yourself and Yours" (2016).



Kim Joo-hyuk występował również w telewizyjnych produkcjach, m.in. "Lovers in Prague" (2005) czy "God of War" (2010); był także jedną z gwiazd telewizyjnego show "1 Night, 2 Days".

W 2016 roku Kim Joo-hyuk związał się z aktorką Lee Yoo-young.