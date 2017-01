Nie żyje George Kosana, znany z roli w "Nocy żywych trupów"

Zmarł George Kosana, odtwórca roli szeryfa McClellanda w horrorze George'a Romero "Noc żywych trupów" (1968). Aktor miał 81 lat.

Informację o śmierci aktora podał na Facebooku wieloletni przyjaciel Kosany - John Russo, który był współscenarzystą "Nocy żywych trupów".

Kosana zmarł w swoim domu w Pensylwanii w piątek, 30 grudnia 2016. Od lat walczył z "wieloma chorobami".



Kosana nie tylko wystąpił w kultowym horrorze Romero, przyczynił się także do powstania "Nocy żywych trupów" wykładając część pieniędzy potrzebnych na realizację filmu; odpowiedzialny był także za produkcję obrazu.



Kolejnym tytułem w filmografii aktora było kolejne dzieło George'a Romero "There’s Always Vanilla" (1971).



Rolę szeryfa McLellanda Kosana powtórzył w zrealizowanym w 2012 roku filmie "Living Dead". Oprócz tego oglądać mogliśmy go w filmach Johna Russo: "The Booby Hatch" (1976), "Incest Death Squad" (2009). Na premierę czeka efekt kolejnej współpracy przyjaciół - "My Uncle John Is a Zombie".