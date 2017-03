Nie żyje Darlene Cates, mama filmowego Gilberta Grape'a

W wieku 69 lat zmarła aktorka Darlene Cates, pamiętna mama tytułowego bohatera z filmu "Co gryzie Gilberta Grape'a?".

Darlene Cates i Johnny Depp w filmie "Co gryzie Gilberta Grape'a?" - fot. Paramount/REX/Shutterstock /East News

Występ w filmie Lasse Halstroma z 1993 roku był dla Cates aktorskim debiutem. W filmie wcieliła się w chorobliwie otyłą matkę granego przez Johnny'ego Deppa tytułowego bohatera, której tusza nie pozwala nawet na opuszczenie domu.

Reklama

Reklama

Cates była odkryciem scenarzysty filmu Petera Hedgesa, który w 1985 roku zobaczył ją w odcinku telewizyjnego programu "The Sally Jessy Raphael Show" zatytułowanym "Too Heavy to Leave Their House", opowiadającym historię otyłych ludzi i to, w jaki sposób waga wpływa na ich życie.



Po sukcesie "Co gryzie Gilberta Grape'a?" Cates otrzymała kilka propozycji telewizyjnych występów. W latach 90. XX wieku oglądać mogliśmy ją w serialach: "Gdzie diabeł mówi dobranoc" oraz "Dotyk anioła"; w 2011 roku wystąpiła w telewizyjnym filmie "Wolf Girl".

Cates od dawna borykała się z nadmierną otyłością. Aktorka ważyła nawet 249 kilogramów. W 2012 roku, w związku z problemami zdrowotnymi zdecydowała się na terapię odchudzającą, w wyniku której schudła ponad 100 kilogramów. Miała nadzieję na powrót do aktorstwa. W 2017 roku do kin ma trafić film "Billboard", w którym zagrała swą ostatnią rolę.