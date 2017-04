Nie żyje brat Eddiego Murphy'ego. Miał 57 lat

Starszy brat Eddiego Murphy'ego, Charlie, przegrał walkę z białaczką. Miał 57 lat.

Według informacji portalu TMZ.com Charlie Murphy zmarł w nowojorskim szpitalu, gdzie przechodził chemioterapię.

Charlie Murphy również był aktorem, poza tym podpisany był jako współscenarzysta niektórych hitów bardziej znanego brata.



Telewizyjna widownia kojarzy go dzięki występom w serialach: "Are We There Yet?", "Black Jesus", "The Boondocks", "Chappelle's Show"; był również gospodarzem autorskiego programu "Charlie Murphy's Law".

Na kinowym ekranie widzieliśmy go m.in. w "Mo Better Blues" Spike'a Lee, komedii "Noc w muzeum" czy dramacie "Striptizerki". W filmie "Norbitt" (hit Złotych Malin z głównymi rolami Eddiego Murhy'ego) podłożył głos pod psa Floyda.

Charlie Murphy miał dwójkę dzieci z małżeństwa z Tishą Taylor Murphy, która zmarła w 2009 roku.