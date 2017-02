Nie żyje, bo chciała być jak bohaterka "Pięćdziesięciu twarzy Greya"

Na Filipinach z powody wykrwawienia zmarła 14-letnia dziewczynka, która wraz z chłopakiem starała się odtworzyć sceny z "Pięćdziesięciu twarzy Greya".

Eksperci ostrzegają, aby nie czerpać wzorców BDSM z kolejnych części "Greya"

Filipińska para starała się odzwierciedlić w praktyce sceny BDSM, jakie zobaczyli podczas oglądania "Pięćdziesięciu twarzy Greya". Według zeznać chłopaka zmarłej nastolatki, związał on ręce i nogi swojej partnerki za pomocą "gumek recepturek". Ponadto nie mógł znaleźć paska, dlatego uderzał dziewczynę... ogonem płaszczki.

To właśnie to ostatnie narzędzie tortur przyczyniło się do śmierci nastolatki. Niezwykle ostry ogon zadawał bardzo głębokie, niemal do kości, rany na ciele dziewczyny i szybko doprowadził do jej wykrwawienia. 14-latka musiała umierać w prawdziwych męczarniach. Chłopak, który przyczynił się do jej śmierci jest w szoku, poddano go opiece psychologów.

W związku z tym tragicznym zdarzeniem, filipiński lekarze ostrzegają opinię publiczną, aby nie czerpać wzorców BDSM z kolejnych części "Greya", który jest fatalnym przykładem na egzemplifikację owych praktyk. Eksperci ostrzegają także rodziców, aby zwracali większą uwagę na to, co oglądają ich nastoletnie pociechy.

Przypomnijmy, że na ekranach polskich kin gości obecnie "Ciemniejsza strona Greya". Scenariusz sequela napisał Niall Leonard, mąż autorki powieści "50 twarzy Greya" - E.L. James. Dla Leonarda, autora scenariuszy do brytyjskich produkcji telewizyjnych "Wild at Heart" oraz "Żądza krwi", praca przy sequelu "Pięćdziesięciu twarzy Greya" jest kinowym debiutem. Na stanowisku scenarzysty zastąpił odpowiedzialną za pierwszą część serii Kelly Marcel.

Po tym jak twórczyni oryginału, Sam Taylor-Wood, po licznych konfliktach z E.L. James, zdecydowała się na opuszczenie produkcji, za kamerą sequela stanął James Foley, znany przede wszystkim z realizacji filmu "Glengarry Glenn Ross" oraz odcinków seriali "Miasteczko Twin Peaks" i "House of Cards".

W główne role ponownie wcielili się Jamie Dornan i Dakota Johnson. Oprócz nich w filmie występują m.in. laureatki Oscara Kim Basinger i Marcia Gay Harden, a także Rita Ora, Hugh Dancy i Max Martini.



"Ciemniejsza strony Greya" to druga część trylogii opowiadającej o erotycznych przygodach tytułowego milionera i Anastasii Steele. Kiedy po bolesnym rozstaniu Christian próbuje nakłonić Anę do powrotu, ona stawia nowe warunki. Próby odbudowania związku, zyskania stabilizacji i spokoju torpedują postaci z przeszłości Christiana, które pojawiają się nagle, w najmniej spodziewanych okolicznościach, chcąc rozbić to, co budują zakochani.