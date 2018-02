Nie żyje aktorka Emma Chambers, znana z filmu "Notting Hill"

Zmarła Emma Chambers, najbardziej znana z roli w filmie "Notting Hill". Miała 53 lata.

Emma Chambers w filmie "Notting Hill" (1999) /materiały prasowe

Emma Chambers zmarła w środę, 21 lutego. 11 marca obchodziłaby swe 54. urodziny. Jak poinformował John Grant, agent aktorki, zmarła ona z "przyczyn naturalnych".

"Przez lata Emma przynosiła nam wiele radości. Będzie nam jej bardzo brakować" - powiedział John Grant.

Brytyjska aktorka występowała przede wszystkim w filmach komediowych. Przez pierwsze lata swej kariery grała głównie w teatrze.

W 1994 została obsadzona w swojej pierwszej dużej roli - zagrała Alice w popularnym serialu "Pastor na obcasach" (1994-2007). Emma Chambers wystąpiła we wszystkich 24 odcinkach serialu, a w 1998 za swą rolę otrzymała nagrodę British Comedy Award w kategorii najlepsza telewizyjna aktorka komediowa.



W 1995 wystąpiła w oryginalnym angielskim dubbingu do filmu animowanego na podstawie powieści "O czym szumią wierzby". W 1998 zagrała w brytyjskim sitcomie "How Do You Want Me?".

Największą popularność zdobyła dzięki roli w głośnej komedii romantycznej "Notting Hill" (1999), gdzie wystąpiła u boku Julii Roberts i Hugh Granta (w filmie zagrała jego siostrę).

"Emma była zabawną, bardzo ciepłą osobą i oczywiście wspaniałą aktorką. To bardzo smutna wiadomość" - napisał po jej śmierci na Twitterze Hugh Grant.

Zdjęcie Julia Roberts, Hugh Grant i Emma Chambers w filmie "Notting Hill" (1999) / materiały prasowe

