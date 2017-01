Nie żyje aktor William Christopher, kapelan z "M*A*S*H"

Nie żyje amerykański aktor William Christopher, odtwórca roli Johna Mulcahy'ego - katolickiego kapelana w popularnym serialu telewizyjnym "M*A*S*H" z czasów wojny koreańskiej.

William Christopher (1932–2016) AFP

Aktor zmarł na raka, w swym domu w Pasadenie. Chorował od ponad roku. Zmarł w wieku 84 lat.

William Christopher urodził się 20 października 1932 roku w Evanston, w stanie Illinois, w USA. Studiował aktorstwo na Wesleyan University w Middletown. Karierę aktorską zaczynał w przedstawieniach wystawianych w teatrach off-broadwayowskich.

Później przeniósł się do Hollywood, gdzie otrzymywał niewielkie role w produkcjach telewizyjnych. Zaczął też pojawiać się w serialach, m.in. w "Columbo", "Gomer Pyle, U.S.M.C." czy "Nowe przygody Supermana". Największą popularność przyniosła mu rola w serialu "M*A*S*H".

William Christopher występował w serialu "M*A*S*H" jako ojciec John Patrick Francis Mulcahy - dobroduszny kapelan katolicki, jezuita, który pomagał w trakcie operacji, pocieszał rannych żołnierzy i udzielał sakramentów. Postać księdza aktor odgrywał przez wszystkie sezony serialu.

Zdjęcie William Christopher jako kapelan Francis Mulcahy z "M*A*S*H" /materiały prasowe

Popularny amerykański serial komediowy "M*A*S*H" (1972-1983) opowiadał o grupie amerykańskich chirurgów wojskowych i pielęgniarek służących w szpitalu polowym (MASH oznacza Mobile Army Surgical Hospital) podczas wojny w Korei w latach 50. XX wieku. Łącznie nakręcono 11 serii (251 odcinków).

Serial powstał jako kontynuacja doskonale przyjętego filmu "MASH" Roberta Altmana z 1970 roku, ekranizacji powieści "M*A*S*H: A Novel About Three Army Doctors" amerykańskiego pisarza Richarda Hookera.