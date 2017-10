Nie żyje aktor Chuck Low, przyjaciel Roberta De Niro

Chuck Low, znany z roli w filmie Martina Scorsese "Chłopcy z ferajny", nie żyje. Aktor miał 89 lat.

Robert De Niro i Chuck Low w "Chłopcach z ferajny" /Capital Pictures / East News

Aktor, który zapisał się w historii kina rolą Morrisa "Morriego" Kesselera w "Chłopcach z ferajny", zmarł we wrześniu w domu spokojnej starości New Jersey - podano do publicznej wiadomości.

Lowa mogliśmy oglądać również w niewielkich rolach w "Misji" Rolanda Joffe, "Królu komedii" Scorsese i "Dawno temu w Ameryce" Sergia Leone. We wszystkich wspomnianych tytułach na ekranie partnerował mu Robert De Niro, z którym Low pozostawał w przyjacielskich relacjach.

Panowie spotkali się przypadkiem: De Niro wynajmował kiedyś należące do Lowa mieszkanie. To wtedy aspirujący aktor poprosił słynnego kolegę o pomoc w rozpoczęciu kariery w Hollywood. Dzięki protekcji De Niro Low dostawał role w wielu produkcjach, w których pierwsze skrzypce grał laureat Oscara.

Serialowa widownia kojarzyć może go również z występu w pierwszym sezonie serialu "Rodzina Soprano".



Pogrzeb aktora odbył się 20 września w miejscowości Edmonton.