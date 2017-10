Nicole Kidman: Erotyczne sceny z Colinem Farrellem

W nowym filmie Nicole Kidman "Zabicie świętego jelenia" aktorka odgrywa kilka intymnych scen z ekranowym mężem, granym przez Colina Farrella.

Nicole Kidman w filmie "Zabicie świętego jelenia" /materiały dystrybutora

"Zabicie świętego jelenia" - nowy film greckiego reżysera Yorgos Lanthimos ("Lobster", "Kieł") - to mroczny thriller o chirurgu (Farrell) stojącym przed życiowym wyzwaniem. Bez względu na to jaką decyzję podejmie, stanie się sprawcą tragedii we własnej rodzinie. A wszystko za sprawą nastoletniego chłopca, który dotąd był dla niego jak syn.



Kidman wciela się w żonę bohatera Farrella.



W filmie nie brakuje intymnych scen między ekranowym małżeństwem.



"Robisz to tak szybko, jak tylko można, równocześnie nie spiesząc się" - Farrell opowiedział o sposobie na realizację scen erotycznych w rozmowie z "Entertainment Tonight". "Jesteś [w filmie], by opowiedzieć historię. Jesteś tu, by uszanować postaci, które zostały napisane przez kogoś innego. Ten głos próbujesz oswoić, sprawić, by brzmiał jak twój własny. Nagle słyszysz: 'Cięcie!', wszyscy odwracają wzrok, a ty upewniasz się, że osoba, z którą pracujesz, jest [już] przykryta" - dodał Farrell.

"W momencie, w którym spotkałam Colina, poczułam się bezpieczna, co zawsze jest świetnym uczuciem w pracy z drugim aktorem" - Kidman dodała, że wzajemne zaufanie to podstawa przy kręceniu scen erotycznych.



Aktorka dodała, że erotyczne ujęcia w "Zabiciu świętego jelenia" są logicznie uzasadnione w fabule obrazu. "Te sceny są potrzebne, byśmy mogli zrozumieć istotę tego związku" - powiedziała Kidman.



"Zabicie świętego jelenia" trafi na ekrany polskich kin 1 grudnia.



Kilka miesięcy temu Kidman oglądaliśmy w serialu HBO "Wielkie kłamstewka", w którym wcieliła się w borykającą się z problemem przemocy domowej Celeste Wright.

Aktorka przyznała, że podczas realizacji wymagającej emocjonalnie i fizycznie sceny, w której grany przez Alexandra Skarsgarda ekranowy mąż znęca się nad nią, reżyser Jean-Marc Vallee przerwał ujęcie.



"Był taki moment, kiedy reżyser chciał powtórzyć scenę, w której jestem rzucana na szafę, ponieważ uważał, że nie było to wystarczająco mocne"- Kidman powiedziała w rozmowie z "Hollywood Reporter". "Odrzekłam: 'Było to na tyle mocne, że aż mam siniaki, nie wierzę, że tego nie było widać'. Jak jednak wszyscy doskonale wiemy, to, co czujesz, nie zawsze obecne jest na ekranie".

Więcej kłopotu sprawiła jednak australijskiej aktorce naga scena. "Leżałam na podłodze. Nie mogłam się podnieść. Nie chciałam wstawać. Pamiętam, że Jean-Marc podszedł do mnie między ujęciami i przykrył mnie ręcznikiem. Czułam się upokorzona, byłam załamana. Była we mnie złość. Wróciłam do domu i rzuciłam kamieniem w szklane drzwi" - ujawniła Kidman.