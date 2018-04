Netia Off Camera: "Śmierć Stalina" na otwarcie

Mocna obsada, świetne dialogi i zabójcze żarty - to wszystko w prześmiewczym filmie producentów hitu "Nietykalni", wyreżyserowanym przez nominowanego do Oscara Armando Innaucciego. Zaskakująca i świeża - tak kontrowersyjną "Śmierć Stalina" oceniali krytycy. Film, który został zakazany na terenie całej Rosji przez Ministerstwo Kultury, już 27 kwietnia otworzy 11.Netia Off Camera.

Kadr ze "Śmierci Stalina" /materiały prasowe

W rolach głównych publiczność zobaczy między innymi: laureatów Złotych Globów - Steve'a Buscemiego i Jeffreya Tambora, członka legendarnej ekipy Monty Pythona - Michaela Palina, dziewczynę Bonda - Olgę Kurylenko oraz wielokrotnie nagradzanych Jasona Isaacsa i Paddego Considine'a. Szaleństwo totalitaryzmu zostanie obnażone w pełnej krasie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Śmierć Stalina" [trailer] materiały dystrybutora

Reklama

Tradycyjnie podczas gali otwarcia nie zabraknie akcentów muzycznych. W kinie Kijów.Centrum pojawi się Reni Jusis , która zachwyca nowym stylem i podejściem do muzyki. Charakterystyczny wokal ubrany w intrygujące i ciekawe brzmienie sprowadza jej występy do fantastycznej muzycznej przygody, którą przez kolejne wieczory kontynuować będą uczestnicy Off Sceny - projektu muzycznego towarzyszącego tegorocznej edycji Festiwalu.

Wielbiciele seriali powinni zaznaczyć w kalendarzu daty od 1 do 3 maja. W ramach Canal+SerialCon publiczność spotka się z ulubionymi aktorami i pozna najciekawsze tendencje, które decydują o tym, co dzieje się na małym ekranie.

Od ponad dekady festiwal łączy filmową refleksję z doświadczeniem akademickim, a w ramach Off Camera Pro Industry stwarza przestrzeń aktywnego networkingu i developmentu, okazję do pracy warsztatowej polskich aktorów z hollywoodzkimi reżyserami castingów.