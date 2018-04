Netia Off Camera: Dwa polskie filmy w konkursie

O Krakowską Nagrodę Filmową - 100 tysięcy dolarów - walczy w tym roku 10 tytułów. To pierwsze lub drugie filmy reżyserów z całego świata. Po raz pierwszy w historii Netia Off Camera w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" znalazły się aż dwa polskie obrazy - "Wieża. Jasny dzień" Jagody Szelc i "Cicha noc" Piotra Domalewskiego. Filmy oceni międzynarodowe jury. Laureata poznamy już 5 maja.

Pełnometrażowy debiut Edona Rizvanollego imponuje dojrzałością i delikatnością w podejmowaniu trudnych i wciąż bolesnych tematów związanych z wojną na Bałkanach. Reżyser buduje świat, w jakim praktycznie każdy z bohaterów skrywa mroczny sekret, a jednocześnie tęskni za spokojem wewnętrznym. Jego "Unwanted" uświadamia, że nie można zapomnieć o ciężkich doświadczeniach, a przebaczenie oraz pojednanie są niezwykle trudne do wypracowania i osiągnięcia, zwłaszcza dla ludzi naznaczonych traumą.



W "Lemonade" Ioan Uricaru bezlitośnie rozprawia się z mitem Stanów Zjednoczonych jako krainy sukcesu i wielkich możliwości. Choć rumuńska reżyserka skupia się na jednostkowej historii, obnaża przeszkody i problemy wynikające z niesprawiedliwego i krzywdzącego systemu imigracyjnego, nie tylko zresztą amerykańskiego. "Lemonade" to wyjątkowo dojrzale opowiedziana historia trudów i wyrzeczeń, jakie musi znieść główna bohaterka na drodze do "lepszego życia", opowiedziana w sposób intymny i przejmujący.

"Wieża. Jasny dzień" to jeden z najodważniejszego debiutów w polskim kinie ostatnich lat. Film Jagody Szelc jest zawieszony pomiędzy rodzinnym dramatem a metafizycznym horrorem. To dowód nieskrępowanej wyobraźni i własnego, oryginalnego głosu. Reżyserka zachowuje się niczym szeptucha, egzorcyzmując polską rodzinę i kamuflując protest songi między kadrami.

Drugi pełnometrażowy film Iram Haq "What Will People Say" w subtelny sposób opowiada o różnicach kulturowych między zachodnim światem a Środkowym Wschodem. Wydają się nie do pokonania, ale reżyserka nikogo nie ocenia i nie potępia, a zamiast tego zabiera widzów w empatyczną podróż przez skrajnie odmienne cywilizacje. Jej filmowa opowieść nie daje łatwych diagnoz i gotowych odpowiedzi, pokazując, że ważniejszy niż sprzeczne ideologie jest szacunek dla różnych porządków obyczajowych i Innego, bez względu na to, jak go definiować.

"The Reports on Sarah and Saleem" w reżyserii Muayada Alayanto to historia zakazanej politycznie i kulturowo miłości Żydówki i Palestyńczyka. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, kiedy para zostaje zauważona w barze w Betlejem, a Saleem wchodzi w konflikt z miejscowym mężczyzną. Ten incydent uruchamia cała lawinę drastycznych zdarzeń. Kolejne oskarżenia, przesłuchania, upokorzenia i wychodzące na jaw sekrety dobitnie przypominają, że prywatne zawsze jest polityczne - zwłaszcza w tak skomplikowanym geograficznie i społecznie regionie. W reżyserii Muayada Alayanto.

Konkurs Główny "Wytyczanie drogi" to część projektu "Obraz świata / Świat w obrazach" realizowanego podczas 11. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Netia Off Camera, odbywającego się od 27 kwietnia do 6 maja 2018 roku.