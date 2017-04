Netia Off Camera: Agnieszka Holland przewodniczącą jury w konkursie Wytyczanie Drogi

Laureatka Srebrnego Niedźwiedzia za "Pokot", reżyserka trzykrotnie nominowana do Oscara, jedna z najbardziej opiniotwórczych kobiet w świecie kina wraz z jurorami z całego świata zdecyduje, do kogo trafi 100 tysięcy dolarów. O Krakowską Nagrodę Filmową - jedną z najwyższych tego typu na świecie - walczy 10 reżyserów wyselekcjonowanych przez festiwal Netia Off Camera

Agnieszka Holland /Jacek Poremba /materiały prasowe

Agnieszka Holland ukończyła praską uczelnię filmową FAMU w 1971 roku, Karierę filmową rozpoczęła współpracą z Krzysztofem Zanussim - przewodniczącym festiwalowego jury w 2016 roku - oraz ze swoim mentorem Andrzejem Wajdą. Jej pierwszy film kinowy to “Aktorzy prowincjonalni"(1978)- jeden ze sztandarowych filmów tzw. “kina moralnego niepokoju", nagrodzony w Cannes nagrodą FIPRESCI w 1980r.

Zrealizowała wiele filmów w koprodukcjach międzynarodowych: wśród nich “Europa, Europa"(1990), wyróżniony nominacją do Oskara za najlepszy scenariusz. Nominacje do Oskara otrzymała również w 1985 i 2012- obie w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego- za filmy “Gorzkie żniwa" oraz “W ciemności". Ze swoim przyjacielem Krzysztofem Kieślowskim współpracowała nad scenariuszem jego trylogii “Trzy kolory".

Inne jej filmy to między innymi "Gorączka"(1980), "Kobieta samotna"(1981), “Zabić księdza"(1988), “Olivier, Olivier"(1991), “Tajemniczy ogród"(1993), “Całkowite zaćmienie"(1995), “Plac Waszyngtona"(1997), “Trzeci cud"(1999), “Strzał w serce"(2001), “Julia wraca do domu"(2002), “Kopia mistrza"(2005).

Formatowała i realizowała poszczególne odcinki kilku znaczących serii telewizyjnych w USA (m.in."Treme", "The Killing", "House of Cards)". Wyreżyserowała miniserie: “Gorejący krzew" dla HBO Europe, inspirowaną samobójczą śmiercią Jana Palacha, 21-letniego studenta, który podpalił się w Pradze w ramach protestu przeciw reżimowi komunistycznemu i okupacji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego, a także “Dziecko Rosemary", realizowane dla amerykańskiego kanału NBC.

Jej najnowszy film "Pokot", którego scenariusz powstał na podstawie powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych", miał swoją premierę na 67. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, gdzie otrzymał nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia im. Alfreda Bauera dla filmu, który otwiera nowe perspektywy.

Od 2014 Agnieszka Holland jest przewodniczącą Europejskiej Akademii Filmowej.

O Krakowską Nagrodę Filmową - 100 tysięcy dolarów - walczy w tym roku 10 filmów z całego świata. Zasadą festiwalu jest, że przewodniczącym konkursu głównego zostaje polski twórca filmowy znany zarówno w kraju, jak i za granicą.

W poprzednich latach funkcję tę pełnili: Krzysztof Zanussi, Sławomir Idziak, Jerzy Stuhr, Lech Majewski, Andrzej Żuławski, Jerzy Skolimowski i Zbigniew Preisner.