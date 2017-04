Netia Off Camera: 10 filmów w konkursie "Wytyczanie Drogi"

10 tytułów powalczy o 100 tysięcy dolarów w ramach Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" 10. edycji festiwalu Netia Off Camera. Obok Krakowskiej Nagrody Filmowej - jednej z najwyższych tego typu na świecie - laureat otrzymuje również możliwość uzyskania grantu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości miliona złotych.

10. edycja Netia Off Camera odbędzie się w dniach 28 kwietnia - 7 maja /materiały prasowe

"Ostatnia Rodzina", zrealizowana według scenariusza Roberta Bolesto ("Córdki Dancingu", "Hardkor Disko"), to jeden z najciekawszych debiutów ostatnich lat w polskim kinie. Uwagę zwracają znakomite kreacje Andrzeja Seweryna, Aleksandry Koniecznej i Dawida Ogrodnika oraz dojrzałość, z jaką do tematu podszedł młody reżyser. Film Jana P. Matuszyńskiego to nie tyle biografia uznanego malarza, Zbigniewa Beksińskiego, co przede wszystkim film o rodzinie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ostatnia Rodzina" [teaser] materiały dystrybutora

"Butterfly Kisses" to pełnometrażowy debiut fabularny mieszkającego w Wielkiej Brytanii polskiego reżysera. Rafael Kapeliński opowiada o społecznym tabu, przyjmując osobisty, intymny punkt widzenia głównego bohatera, zmagającego się z mrocznym sekretem. Nastrojowa muzyka i stylowe, czarno-białe zdjęcia podkreślają izolację oraz wyobcowanie centralnej postaci, przekonywująco zagranej przez Theo Stevensona.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Butterfly Kisses" [trailer] materiały dystrybutora

W debiutanckim "The Wound" pochodzący z RPA John Trengrove opowiada o plemiennym rytuale obrzezania i następującym po nim okresie inicjacji, które w oczach wspólnoty zamieniają chłopców w mężczyzn. Trengrove zestawia brutalną plemienną tradycję i patriarchalny porządek z coraz większą świadomością, a co za tym idzie - potrzebą buntu.



Wideo THE WOUND TRAILER: URUCU MEDIA

Codzienność nastoletniej Giulii unormowana jest surowymi zasadami społeczności świadków Jehowy, do której należy jej rodzina. "Worldly Girl", debiut Marco Danielego przyjmuje formułę filmu o dojrzewaniu, wzbogacając ją o religijny kontekst. Włoski reżyser wkłada kij w mrowisko, przedstawiając nastoletnie dylematy z nowej perspektywy. Zastanawia się tym samym nad pojęciem tożsamości, niezależności czy potrzebą samorealizacji. Pomaga mu w tym para głównych aktorów - Sara Serraiocco oraz Michele Riondino, w przekonujący sposób oddając skomplikowaną relację, na której wszyscy z góry postawili krzyżyk.



Wideo "La ragazza del mondo" (Worldly Girl) - Clip #2

Jedni mają psy, inni koty, a bohater debiutanckiego filmu Kirsten Tan, rozczarowany życiem architekt w średnim wieku, postanowił sprawić sobie... słonia. Zwłaszcza, że w tym, którego przypadkiem zauważył na ulicach Bangkoku, rozpoznał zwierzę towarzyszące mu trakcie dzieciństwa spędzonego z dala od zgiełku wielkiego miasta. Dla Thany to coś znacznie więcej niż zwykły zbieg okoliczności; to znak, któremu podporządkuje dalsze swoje wybory i działania. Film "Pop Aye" to pełne symboliki kino drogi obfitujące, jak na ten gatunek przystało, w wiele tragikomicznych sytuacji. Oryginalne, bo tacy są też jego bohaterowie.



Wideo POP AYE Official Trailer

"Columbus" to subtelna opowieść o zagubieniu i alienacji urodzonego w Korei amerykańskiego reżysera i artysty wizualnego, kogonady. Nieśpieszna akcja odkrywa przed widzami fascynująco zwyczajną codzienność tytułowej miejscowości. Reżyser zderza ujęcia natury ze zbliżeniami miejskiej architektury. Na ekranie m.in. Parker Posey, która odwiedziła Festiwal i Kraków w 2014 roku.

"Dayveon" - fabularny debiut Ammana Abbasi’ego, dokumentalisty i muzyka - opowiada historię trzynastoletniego czarnoskórego chłopaka, mieszkającego na południu USA. Reżyser przygląda się procesowi dorastania i próbom odnalezienia się w trudnej codzienności. Abbasi, portretuje kulturowe oraz społeczne peryferia, przeplatając przesiąknięte słońcem zdjęcia Południa z sugestywnymi ujęciami natury. Porusza się przy tym płynnie pomiędzy brutalnym realizmem a poetyckością.

Wideo DAYVEON - Amman Abbasi Film Clip\Teaser (Sundance 2017)

"A Date for Mad Mary" to adaptacja sztuki autorstwa irlandzko-pakistańskiej pisarki i aktorki Yasmine Akram. Scenariusz napisał Colin Thorton, a reżyserią zajął się jego brat Darren. Film jest wyjątkowo ciepłym oraz podnoszącym na duchu obrazem o przyjaźni i miłości.

Wideo A Date for Mad Mary 2016 trailer ~ Darren Thornton

Stella Meghie w swoim reżyserskim debiucie opowiada dynamiczną i burzliwą historię afroamerykańskiej rodziny jamajskiego pochodzenia, złożonej z kliku pokoleń kobiet. Jej "Jean of the Joneses" pokazuje rzeczywistość, w której decydują kobiety. Silne postacie nabierają wyraźnego politycznego znaczenia zwłaszcza w najnowszym krajobrazie społecznym.

Wideo Jean of the Joneses - Official Trailer

"Spina" powstała w ramach pracy dyplomowej na praskiej FAMU. W swoim debiucie fabularnym Tereza Nvotová ogrywa schematy narracyjne kina inicjacyjnego, ukazując wydarzenia z perspektywy nastolatki noszącej w sobie piętno gwałtu. Ostro rozprawia się z tym bardziej powszechnym, niż mogłoby się to zdawać, zjawiskiem, stając w obronie ofiar, które same często boją się przerwać milczenie.

Wideo Špina - oficiálny trailer 15+

Konkurs Główny "Wytyczanie drogi" realizowany jest w ramach projektu "Obraz świata / Świat w obrazach" podczas 10. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Netia Off Camera. Laureata Krakowskiej Nagrody Filmowej poznamy podczas finału imprezy. O jedną z najwyższych nagród w tej części świata - 100 tys. dolarów - walczą debiuty i drugie filmy twórców, o których obecnie dyskutuje się na świecie. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 28 kwietnia - 7 maja.