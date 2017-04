Neta Off Camera: Polskie filmy walczą o 300 tys. zł

Filmy, o których dyskutowało się w ciągu ostatnich miesięcy, portrety generacyjne, próby zmierzenia się z trudną historią, powtórka z PRL - o Nagrodę Kulczyk Foundation walczy 10 najlepszych polskich filmów. Do kogo trafi 300 tys. zł?

Kolorowy PRL: Michalina Wisłocka (Magdalena Boczarska w "Sztuce kochania") i Jan Banaś (Mateusz Kościukieiwcz w "Gwiazdach") /Next Film / Kino Świat (Robert Jaworski) /materiały dystrybutora

W ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych zostanie pokazany m.in. debiut Łukasza Grzegorzka. Film "Kamper" wielu nazywa generacyjnym obrazem pokolenia dzisiejszych trzydziestolatków. Przeciwieństwa na początku się przyciągają, potem jednak tracą moc. Co wtedy? Odpowiedzi szukają Piotr Żurawski i Marta Nieradkiewicz. Budują ujmujące szczerością i bezpretensjonalne portrety zagubionych młodych ludzi. Wielu w ekranowych bohaterach może zobaczyć swoje lustrzane odbicie.

Kasia Adamik tym razem zajmuje się zbrodnią, którą kilka lat temu żyła cała Polska. W jej “Amoku" fikcja miesza się z rzeczywistością, a prawda i kłamstwo stają się coraz trudniejsze do odróżnienia. Intrygująca historia zbrodni i kary z Mateuszem Kościukiewiczem, Łukaszem Simlatem i Zofią Wichłacz w głównych rolach.



“Wołyń" Wojtka Smarzowskiego wywołał wiele dyskusji tak w Polsce, jak i na Ukrainie. Można odczytywać go na wielu płaszczyznach, bo pod wstrząsającą i drastyczną dosłownością kryje się poważne, uniwersalne przesłanie. Formalna maestria miesza się tu z umiejętnym oddaniem specyfiki niespokojnych czasów.



"Gwiazdy" to opowieść o Janie Banasiu - słynnym prawoskrzydłowym reprezentacji Polski, którego gol dał Polakom prowadzenie w meczu z Anglią w Chorzowie w 1973 roku. Film to niezwykłe przeżycie dla kibiców piłki, ale też świetnie opowiedziana historia niełatwej drogi do sławy, jej blasków i cieni. Jan Banaś (Mateusz Kościukiewicz) dorasta na Śląsku, od dzieciństwa jego największą pasją jest piłka, a największym rywalem... oddany kumpel Ginter (Sebastian Fabijański).



“Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" to biografia najsłynniejszej seksuolożki epoki PRL-u i autorki bestsellerowego poradnika "Sztuka kochania". Aby wydać swoją książkę, musiała przejść długą, pełną politycznych i społecznych przeszkód drogę. O zmaganiach z absurdalnym systemem oraz próbie przełamywania obyczajowych granic Maria Sadowska opowiada ze swadą i dużym poczuciem humoru.



W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych znalazły się także: "Jestem mordercą" Macieja Pieprzycy, "Szatan kazał tańczyć" Katarzyny Rosłaniec, "Plac zabaw" Bartosza M. Kowalskiego, "Zjednoczone stany miłości" Tomasza Wasilewskiego i "Wspomnienie lata" Adama Guzińksiego.



Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Obraz świata / Świat w obrazach" podczas 10. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Netia Off Camera, odbywającego się̨ w dniach 28 kwietnia - 7 maja.