"Neapol spowity tajemnicą": Okultyzm, pożądanie i zbrodnia

Zmysłowy i niepokojący film noir autorstwa wielokrotnie nagradzanego włoskiego reżysera tureckiego pochodzenia Ferzana Özpetka, znanego z takich dzieł jak "Mine vaganti. O miłości i makaronach", "Okna", "On, ona i on" czy "Noc w haremie".

Scena z filmu "Neapol spowity tajemnicą" /materiały dystrybutora

Podczas okultystycznej neapolitańskiej ceremonii w domu swojej ciotki, lekarka patolożka Adriana zostaje uwiedziona przez przystojnego młodzieńca Andreę. Oboje spędzają upojną noc w mieszkaniu kobiety.



Rankiem Andrea prosi Adrianę o ponowne spotkanie popołudniu, jednak nie pojawia się na nim w wyznaczonym miejscu i godzinie. Następnego dnia, ku swojemu przerażeniu, Adriana odkrywa, że zamordowany młody człowiek, którego sekcję zwłok ma przeprowadzić, to nie kto inny jak Andrea.



Dodatkowo Adriana dowiaduje się od inspektorów policji, że Andrea posiadał jej nagie zdjęcia. Wkrótce potem patolożka postanawia na własną rękę zbadać okoliczności tajemniczej i brutalnej śmierci Andrei. Wtedy też w mieście pojawia się człowiek, który wygląda dokładnie tak jak jej zmarły przyjaciel...

W roli Adriany występuje siedmiokrotnie nominowana do nagród David di Donatello nazywanych włoskimi Oscarami, Giovanna Mezzogiorno ("Miłość w czasach zarazy", "Okna", "Zwycięzca"), zaś w Andreę wciela się Alessandro Borghi, gwiazda głośnego serialu kryminalnego "Suburra" oraz psychologicznego dramatu "The Place".

Zdjęcie Alessandro Borghi i Giovanna Mezzogiorno w filmie "Neapol spowity tajemnicą" / materiały dystrybutora

Międzynarodowa prasa chwaliła film Özpetka, zwracając uwagę na "zmysłowe zdjęcia, porywającą muzykę i ekscytującą scenerię" (Deborah Young, "Hollywood Reporter").



Camillo De Marco w serwisie Cineuropa nazwała "Nepol spowity tajemnicą" "enigmatycznym kryminałem i olśniewającym hołdem dla Neapolu w jednym". "Ferzana Özpetka można kochać lub nie, ale jego zdolność do uwodzenia, dzięki której prowadzi widza po wszechświecie miejsc, zapachów, spojrzeń, jest niezaprzeczalna"- konkludowała Emanuela Di Matteo na łamach portalu Silenzio in Sala.

Ferzan Özpetek urodził się 3 lutego 1959 roku w Stambule. W 1976 roku przeprowadził się do Rzymu, gdzie studiował historię sztuki i aktorstwo na Uniwersytecie La Sapienza, a także historię sztuki i kostiumologię na Navona Academy. Przygodę z branżą filmową rozpoczął od asystowania Massimo Troisi’emu na planie komedii "Scusate il ritardo".

W 1997 zadebiutował włosko-hiszpańsko-turecką koprodukcją "Hamam - łaźnia turecka", która miała swoją premierę podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Film trafił do dystrybucji w ponad 20 krajach i z miejsca zapewnił reżyserowi rozpoznawalność. W 1999 roku twórca wrócił do Cannes z cenionym filmem "Noc w haremie", zaś cztery lata później zyskał zaprezentował jeszcze lepiej przyjęte "Okna", wyróżnione m.in. pięcioma statuetkami David di Donatello, Kryształowym Globusem w Karlowych Warach i nominacją do Europejskiej Nagrody Filmowej.



Swoją pozycję Özpetek ugruntował kolejnymi udanymi obrazami, jak "Święte serce" (2005) czy "Saturno contro. Pod dobrą gwiazdą" (2007). W roku 2007 zasiadł także w Jury. 64 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Rok później po raz pierwszy nakręcił film nie według własnego scenariusza, lecz adaptując powieść Melanii Gaii Mazzucco "Un giorno perfetto". Otrzymał za niego nominację do weneckich Złotych Lwów. Z kolei sukces nie tylko artystyczny, ale i kasowy zapewniła mu komedia "Mine vaganti. O miłości i makaronach" (2010), prezentowana poza konkursem podczas 70. edycji Berlinale i wyróżniona Nagrodą Jury na Tribeca Film Festival.