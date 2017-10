"Nazistowski gwałciciel dzieci": Szokujące słowa o ojcu Kevina Spaceya

Kevin Spacey opisał kiedyś w jednym z wywiadów swojego ojca jako "normalnego faceta z klasy średniej, zakochanego w Anglii". Jednak brat aktora Randall rysuje inny obraz ich taty. Nazywa go sadystycznym neonazistą, który przez całe dzieciństwo wykorzystywał go seksualnie.

Kevin Spacey i jego brat bardzo różnią się w opisie ich ojca /Theo Wargo /Getty Images

Przypomnijmy, że 30 października Kevin Spacey przeprosił za swoje zachowanie sprzed ponad 30 lat, po tym jak 14-letni wówczas Anthony Rapp oskarżył go o molestowanie seksualne. Gwiazdor kina przyznał też, że "wybrał życie geja".



Wcześniej 58-letni aktor bardzo skrupulatnie strzegł swojej prywatności. O jego życiu prywatnym niewiele było wiadomo. W 2002 roku w wywiadzie dla magazynu "Esquire" powiedział kilka słów o swoim ojcu. Opisał go jako "bardzo normalnego człowieka z klasy średniej".

- Był absolutnie zakochany w Anglii. Tam spędził czasy wojny. Uważał się za arystokratę. Lubował się w książkach oprawionych w skórę, pięknych zegarkach i spinkach do rękawów - tak Kevin Spacey wspomniał Thomasa Fowlera (Fowler to prawdziwe nazwisko aktora - przyp. red.), który zmarł w Boże Narodzenie 1992 roku. Spacey opowiadał o tym, jak po śmierci ojca, przeglądając jego rzeczy, znalazł list, którego tamten nigdy nie wysłał.

- To było ostrzeżenie przed całym złem tego świata. Czytałem go i myślałem: Dlaczego go nie wysłałeś? Może pomyślał, że wtedy jako 20-latek, nie byłem w stanie zaakceptować rzeczy, o których pisał. Może teraz jestem innym człowiekiem - mówił.

Zupełnie inne wspomnienia o ojcu ma brat Kevina - Randall. - W naszym domu było tyle ciemności - mówił w 2004 roku gazecie "The Daily Mail". Swojego ojca opisywał jako fanatycznego zwolennika nazizmu, który kolekcjonował w domu pamiątki po III Rzeszy. Zapuścił nawet wąsy, żeby upodobnić się do Hitlera.

Randall Fowler wspominał, jak kiedyś ojciec zabrał go z obozu skautów, bo dowiedział się, że drużynowy był Żydem. Starszy brat Kevina twierdził, że był regularnie gwałcony i bity. Ojciec miał znęcać się też nad jego siostrą Julie, która w wieku 18 lat uciekła z domu.

Kevin, jak twierdził, próbował sobie z tym poradzić poprzez zamknięcie się w "emocjonalnej bańce mydlanej". - Był bardzo inteligentny. Tak bardzo chciał uniknąć razów, że w środku niego nic nie pozostało. Wyzbył się wszelkich uczuć - mówił o swoim bracie Randall. Twierdził, że to jest powodem, dla którego aktor nigdy nie był w stanie zbudować z nikim trwałego związku.

Randall dodał, że ich matka przymykała oczy na wyczyny ojca, a on poświęcał siebie, żeby uchronić młodszego brata przed ojcowskimi gwałtami. Kevin Spacey odmówił wtedy skomentowania słów swojego brata.