Natalie Portman w zaawansowanej ciąży w teledysku "My Willing Heart" Jamesa Blake'a

Natalie Portman wystąpiła w teledysku do piosenki "My Willing Heart" Jamesa Blake'a. 35-letnią aktorką oglądać możemy w zaawansowanej ciąży.

Natalie Portman w teledysku do piosenki "My Willing Heart" /YouTube

Piosenka "My Willing Heart", której współautorem jest Frank Ocean, pochodzi z ubiegłorocznej płyty Jamesa Blake'a "The Colour in Anything".

Reklama

Reklama

Portman, wielka fanka twórczości brytyjskiego piosenkarza, nagrała zdjęcia do teledysku w zaawansowanej ciąży, kilka dni przed narodzinami córeczki Amalii.



Drugie dziecko aktorki i choreografa Benjamina Millepieda przyszło na świat 22 lutego. Para ma także 5,5-letniego synka Alepha.



Portman, nominowana w tym roku do Oscara za tytułową rolę w biograficznym filmie "Jackie", była wielką nieobecną gali wręczenia statuetek Akademii. Ceremonia wypadła jednak zaledwie 4 dni po tym, jak aktorka urodziła córeczkę.

Wideo James Blake - My Willing Heart (Official Video)