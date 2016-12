​Natalie Portman zagrała Jackie Kennedy w biograficznym filmie "Jackie". Aktorka opowiedziała o swoich doświadczeniach i przygotowaniach do roli.

Natalie Portman za rolę Jackie Kennedy otrzymała nominację do Złotego Globu oraz nagrodę dla najlepszej aktorki na gali Critics' Choice Awards. Coraz częściej mówi się o niej jako o poważnej kandydatce do Oscara.



Jak wspomina pracę nad tą produkcją?

"Od strony emocjonalnej to było dla niej tak ekstremalne doświadczenie, że trudno je do czegokolwiek porównać. Każdy przeżywa smutek i tragedie, ale w tym przypadku skala jest ogromna i to na oczach świata" - wyznała Natalie Portman.

Wyprodukowany przez Darrena Aronofsky’ego ("Requiem dla snu", "Czarny łabędź") obraz przedstawia kulisy jednego z najbardziej wstrząsających momentów w dziejach Ameryki - zabójstwa JFK, widzianego oczami Pierwszej Damy - Jacqueline Bouvier Kennedy. Uznawany za poważnego kandydata do Oscarów film wyreżyserował Pablo Larraín - zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie (za "El Club").



Film "Jackie" trafi do polskich kin 3 lutego.





Wideo Natalie Portman o roli Jackie Kennedy, źródło: Cover Video