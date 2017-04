Natalia Janoszek zagra w amerykańskiej produkcji

Natalia Janoszek będzie kręcić film na pustyni Colorado. Przy tej okazji weźmie udział w muzycznym festiwalu Coachella. Będzie mogła zajrzeć za kulisy i poznać ulubione gwiazdy. W maju natomiast Polka wybiera się do Cannes. Podczas festiwalu filmowego promować będzie swój najnowszy film.

Natalia Janoszek /AKPA

Natalia Janoszek zaczynała karierę w show-biznesie od udziału w konkursach piękności, głównie międzynarodowych. Z czasem zajęła się aktorstwem, w lutym tego roku po raz kolejny jednak stanęła do rywalizacji konkursowej. Wzięła udział w odbywającym się na Tajwanie konkursie "Queen of Brilliancy International". Polka znalazła się w finałowej dziesiątce najpiękniejszych uczestniczek, zdobyła również nagrodę specjalną oraz nagrodę Top Talent.

Reklama

Reklama

- To był mój 21. konkurs w karierze. Miałam skończyć na 20., ale nie wyszło. Ale, skoro jeszcze mnie zapraszają, to korzystam, bo już moje dni są policzone i kolejne dziewczyny na pewno chciałyby brać udział - mówi Natalia Janoszek agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Konkurs na Tajwanie aktorka potraktowała jako ciekawy przerywnik w karierze aktorskiej. Już wkrótce zaczyna bowiem pracę na planie nowego filmu amerykańskiej produkcji. W tym celu wyjeżdża do USA, gdzie weźmie udział w festiwalu muzyki i sztuki Coachella, odbywającym się na pustyni Colorado. Gwiazda nie ukrywa, że cieszy się na ten wyjazd właśnie ze względu na możliwość uczestniczenia w Coachelli.

- Pierwszy raz będę miała okazję pojawić się na festiwalu, za kulisami też gdzieś tam przebywać ze swoimi ulubionymi gwiazdami, których jestem fanką - mówi Natalia Janoszek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Janoszek zagra w amerykańskim filmie Newseria Lifestyle

Reżyserem filmu, do którego zdjęcia kręcone będą podczas festiwalu Coachella, będzie Dan Frank, z którym Natalia Janoszek spotkała się dwa lata temu na planie produkcji "The Green Fairy". Aktorka zagra postać drugoplanową. Twierdzi, że główne role dostają w Hollywood głównie artyści, którzy na co dzień mieszkają w Los Angeles i aktywnie się o nie starają. Ona natomiast dzieli swoje życie zawodowe między USA i Indie.

- A później Cannes, bo maj to jest jednak pod znakiem Cannes. W Cannes mój ostatni film "The Chicken Curry Law" będzie miał swoją europejską premierę, więc będę miała okazję znowu pojawić się w Cannes - mówi Natalia Janoszek.

Gwiazda nie ukrywa, że cieszy ją perspektywa wyjazdu do francuskiej stolicy filmu. Twierdzi, że udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes jest dużym przeżyciem dla każdego aktora. W tym roku impreza odbywać się będzie po raz 70.