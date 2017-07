Najsilniejsze filmowe bohaterki

Z okazji polskiej premiery filmu "Atomic Blonde", przypominamy inne silne postaci kobiece, które pojawiły się w kinie gatunkowym na przestrzeni lat.

Zdjęcie Sigourney Weaver jako Ellen Ripley /AKPA

Sigourney Weaver - "Obcy - decydujące starcie" Jamesa Camerona (1986)

W "Obcym - 8. pasażerze Nostromo" grana przez Sigourney Weaver Ellen Ripley unika śmierci z rąk tytułowego potwora dzięki mieszance sprytu i szczęścia. W sequelu z 1986 roku stawia bezpośrednio czoła nie jednemu, a setkom krwiożerczych Xenomorphów oraz ich królowej. Towarzyszy jej grupa żołnierzy - ci jednak zostają w większości wybici podczas pierwszej konfrontacji z potworami. "Game over, man!" - płacze bezradnie jeden z tych, którym udało się przeżyć. Ale Ripley nie poddaje się i przejmuje dowodzenie nad resztką grupy. Nie waha się też ani chwili, by samotnie udać się do gniazda obcych, by uratować porwaną przez nich dziewczynkę Newt. W finale samotnie konfrontuje się z królową Xenomorphów i pokonuje ją. Potyczkę inauguruje one-linerem, którego nie powstydziliby się Schwarzenegger i Stallone, królowie czerstwych docinek.