Najlepsze kreacje aktorskie

Filmowe podsumowania czas zacząć! Oto lista najlepszych ról 2017 roku. Wybitnych kreacji było całkiem sporo, więc wybór nie należał do najprostszych. W zestawieniu znalazły się jedynie role, które weszły na ekrany kin w ogólnopolskiej dystrybucji w 2017 roku. W efekcie m.in. James Franco za "Disaster Artist" oraz Saoirse Ronan za "Lady Bird" znajdą się na przyszłorocznej liście.

Zdjęcie

W kończącym się roku Nicole Kidman wpierw otrzymała nominację do Oscara za kreację w obrazie "Lion. Droga do domu". Kilka miesięcy później podczas festiwalu w Cannes swą premierę w konkursie głównym miały dwa filmy, w których zagrała główną rolę: "Na pokuszenie" i "Zabicie świętego jelenia". Za swoje występy otrzymała nagrodę specjalną od jury. W międzyczasie ukazał się mini-serial "Wielkie kłamstewka" stacji HBO, za który uhonorowano ją statuetką Emmy i nominacją do Złotego Globu. Trudno wyróżnić jedną z tych kreacji. Nie sposób jednak nie przyznać, że ten rok należał do Nicole Kidman.