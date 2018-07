"Na plaży Chesil": Burzliwa noc poślubna

"Na plaży Chesil" to poruszający romans oparty na powieści Iana McEwana, laureata Nagrody Bookera i jednego z najczęściej ekranizowanych współczesnych pisarzy, który tym razem sam zaadaptował powieść na scenariusz.

Billy Howle i Saoirse Ronan w filmie "Na plaży Chesil" /materiały dystrybutora

Razem z premierą filmu w księgarniach pojawi się nowe wydanie nominowanej do nagrody Bookera powieści "Na plaży Chesil" z filmową okładką.

Film Na plaży Chesil to pełnometrażowy debiut uznanego reżysera teatralnego Dominika Cooke’a, ze zdjęciami wybitnego brytyjskiego operatora Seana Bobbitta, który jak nikt inny potrafi uchwycić piękno natury ("Zniewolony. 12 Years a Slave") oraz sensualność aktorów (Michael Fassbender we "Wstydzie"). W rolach głównych wystąpili: trzykrotnie nominowana do Oscara Saoirse Ronan oraz wschodząca gwiazda brytyjskiego kina, Billy Howle ("Dunkierka").

Para nowożeńców przybywa do hoteliku na południowym wybrzeżu Anglii, by spędzić tam noc poślubną. Florence i Edward pochodzą z zupełnie różnych światów. Ona jest córką biznesmena i utalentowaną skrzypaczką, on studentem historii, skorym do nagłych wybuchów gniewu. On żyje w stanie podniecenia, nie mogąc doczekać się rozkoszy pierwszej nocy. Ona jest pełna obaw, a myśl o małżeńskim rytuale wzbudza w niej na przemian odrazę i lęk. Ich wspólna przyszłość zależy od jednej nocy, po której nic już nie będzie takie samo.

"Na plaży Chesil" w kinach od 13 lipca.

