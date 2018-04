Na ekrany kin wchodzi film o Silvio Berlusconim

W dobie kryzysu politycznego we Włoszech i impasu wokół powołania rządu po wyborach, na ekrany kin wchodzi we wtorek, 24 kwietnia, pierwsza część filmu fabularnego o byłym trzykrotnym premierze Silvio Berlusconim. "Loro" (wł. "Oni") wyreżyserował Paolo Sorrentino.

W "Loro" zobaczymy też Polkę Kasię Smutniak /materiały prasowe

W filmowej opowieści Włocha, nagrodzonego Oscarem za "Wielkie piękno", Berlusconiego gra znany aktor Toni Servillo. W jedną z ról, fikcyjnej postaci jego ulubienicy o imieniu Kira, wciela się Kasia Smutniak.



Druga część filmu będzie miała swoją premierę kinową 10 maja.

Reklama

Najbardziej oczekiwany włoski film tego roku ma dwóch bohaterów - jeden to Berlusconi, nazywany przez wszystkich "On", a drugi, zbiorowy bohater to tytułowi "Oni", czyli osoby, które chcą do niego dotrzeć i znaleźć się w jego otoczeniu, stosując w tym celu różne metody.

Pierwsza część filmu nie jest chronologiczną opowieścią o najbardziej znanym, wyrazistym i kontrowersyjnym włoskim polityku dwóch ostatnich dekad, lecz jego portretem psychologicznym i zarazem obrazem Włoch, także na tle skandali obyczajowych.

Berlusconi, jakiego pokazuje Sorrentino na ekranie, to cynik z poczuciem i romantyk - podkreśla się w pierwszych recenzjach po pokazach prasowych w poniedziałek. We wtorek recenzenci we włoskiej prasie zwracają uwagę, że bohater filmu nie pojawia się w nim przez całą pierwszą godzinę.

Wideo LORO 1 di Paolo Sorrentino | Nuovo Trailer del film su Silvio Berlusconi

"Sorrentino na pewno nie interesowało opowiedzenie politycznej historii Berlusconiego, ale raczej przedstawienie jego duszy 'sprzedawcy marzeń'" - ocenia krytyk filmowy "Corriere della Sera".

Według mediów 81-letni obecnie Berlusconi nie zamierza obejrzeć filmu o sobie samym, ale na pewno zobaczą go jego adwokaci.

Film ma swoją premierę w czasie bardzo dużej aktywności lidera Forza Italia, stojącego obecnie na czele centroprawicy, który po zwycięstwie tego bloku w marcowych wyborach chce nadal odgrywać pierwszoplanową rolę we włoskiej polityce.