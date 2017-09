"My Little Pony. Film": Zobaczcie najnowszy klip!

Ukochani bohaterowie dzieci na całym świecie pojawią się po raz pierwszy na wielkim ekranie w filmie "My Little Pony. Film". Premiera animacji już 6 października. Tymczasem tylko w Interii możecie zobaczyć najnowszy klip do tej produkcji!

Kadr z filmu "My Little Pony. Film" /materiały prasowe

"My Little Pony. Film" to zupełnie nowe przygody magicznych kucyków, które po raz pierwszy będą musiały opuścić baśniową Equestrię i wkroczyć w tajemniczy wielki świat.

Stadko dzielnych kucyków staje oko w oko ze swoim największym wrogiem. Złowrogi Król Burzy postanawia wykraść całą magię z ich rodzinnego królestwa Equestrii. By ją odzyskać, dzielni bohaterowie wyruszą w pełną przygód podróż, podczas której zyskają nowych przyjaciół jak morskie kucyki czy dobroduszni piraci, przeżyją wiele emocjonujących i zabawnych perypetii i po raz kolejny udowodnią, że przyjaźń to magia!

W polskim dubbingu swych głosów użyczyły m.in. Barbara Kurdej-Szatan oraz Agnieszka Mrozińska.

Premiera na ekranach polskich kin 6 października.