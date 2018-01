Muzeum Kinematografii zaprezentuje twórczość scenografki Ewy Braun

Fotogramy z filmów, przy których - jako scenografka i projektantka kostiumów - pracowała Ewa Braun, od wtorku zaprezentuje Muzeum Kinematografii w Łodzi. Braun jest laureatką Oscara za dekorację wnętrz do "Listy Schindlera" Spielberga i wykładowczynią łódzkiej Szkoły Filmowej.

Ewa Braun z Oscarem za "Listę Schindlera" /Wojciech Franus / Reporter

- Większość filmów, przy których pracowałam, to były tzw. filmy z epoki, w których oprawa scenograficzna stanowiła istotną rolę. Pełniąc obowiązki dekoratora wnętrz, musiałam się zmierzyć z różnorodnością wyzwań, od wykreowania przekonującej wizji rzymskiej uczty w domu patrycjusza, realiów życia ostatnich Jagiellonów, czy dworskich i mieszczańskich salonów aż do odtworzenia trudnej rzeczywistości okupacyjnej czy peerelowskiej. Doświadczenia te nauczyły mnie, że wyposażyć wnętrza zgodnie z potrzebami scenariusza to nie wszystko. Prawdziwym twórczym wkładem jest nadanie wnętrzom wyrazistego i indywidualnego charakteru - powiedziała o swojej pracy Ewa Braun.

Na poświęconą jej twórczości wystawę "Odtwarzanie minionych światów" w łódzkim Muzeum Kinematografii, zaprojektowaną przez Agatę Zalewską, złożą się fotogramy z filmów, przy których pracowała Ewa Braun - jako dekoratorka wnętrz, projektantka kostiumów i scenografka.

Wśród osiągnięć Braun - poza zdobytym w 1994 roku Oscarem za dekorację wnętrz do "Listy Schindlera" Stevena Spielberga - wymienić można współpracę z wybitnymi reżyserami polskimi i zagranicznymi, m.in. z Andrzejem Wajdą ("Wielki tydzień", 1995), Agnieszką Holland ("Europa Europa", 1990), Krzysztofem Zanussim ("Brat naszego Boga", 1997), Peterem Kassovitzem ("Jakub Kłamca", 1999), Januszem Majewskim ("C.K. Dezerterzy", 1985), Wojciechem Jerzym Hasem ("Nieciekawa historia", 1982), Volkerem Schlöndorffem ("Król Olch", 1996).

Publiczności telewizyjnej znane są efekty jej pracy przy serialach i produkcjach takich jak "Kariera Nikodema Dyzmy", "Królowa Bona" czy "Zaklęty Dwór".

Jak podkreślają organizatorzy wystawy, Ewa Braun od 2003 roku prowadzi autorski warsztat scenograficzno-kostiumowo-charakteryzatorski dla studentów Wydziałów Reżyserii, Operatorskiego i Aktorskiego w łódzkiej Szkole Filmowej. Pod jej opieką artystyczną powstało ponad 100 etiud studenckich, w których szczególny nacisk położono na praktyczne przybliżenie zagadnień tworzenia przestrzeni scenograficznej i wizerunku postaci.

Wernisaż ekspozycji odbędzie się we wtorek o godz. 17, a po nim zaplanowano projekcję filmu - z taśmy 35 mm - "Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny" w reżyserii Janusza Majewskiego; Ewa Braun stworzyła do niego scenografię.