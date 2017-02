Musical "Madagaskar" w Teatrze Polskim w Poznaniu

Polska premierę musicalu dla dzieci i rodzin "Madagaskar" pokaże w maju Teatr Muzyczny w Poznaniu. Spektakl powstał na podstawie popularnego, pełnometrażowego filmu animowanego z 2005 roku.

Piosenkę "Wyginam śmiało ciało" usłyszymy na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu /materiały dystrybutora

Autorami muzyki i tekstów piosenek są George Noriega i Joel Someillan. Poznańską wersję musicalu wyreżyseruje Jerzy Jan Połoński, realizator wielu spektakli dla dzieci w całej Polsce. Autorami przekładu są Marek Robaczewski i Tomasz Robaczewski.

Światowa premiera spektaklu z librettem Kevina Del Aguili odbyła się w 2016 roku w The Coterie Theatre w Kansas City w Stanach Zjednoczonych. Jerzy Jan Połoński podkreślił, że musicalowa historia zwierząt z nowojorskiego zoo, które w drodze do Afryki trafiają na egzotyczną wyspę, gdzie rządzi Król Julian sprzedawana jest w USA jest jako wielkie show, grane w dużych salach, dla wielotysięcznej widowni.

- Ten element show chcemy przenieść również na scenę Teatru Muzycznego w Poznaniu. Na pewno będzie niebanalnie, kolorowo i ciekawie. Jest takie powiedzenie, że spektakle dla dzieci robi się tak samo, jak dla dorosłych - tylko, że jeszcze lepiej - zapewnił.

Publiczność poznańskiego teatru usłyszy takie hity, jak "I Like to Move it", "Wild and Free" czy "Best Friends" w polskim przekładzie przygotowanym specjalnie na zamówienie Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski podkreślił, że Marek Robaczewski przełożył na język polski znany z animacji przebój "Wyginam śmiało ciało", a jego syn Tomasz tłumaczył większość odcinków telewizyjnej serii "Pingwiny z Madagaskaru".

Choreografię przygotowuje Paulina Andrzejewska, a kostiumy i scenografię Marika Wojciechowska.

Premiera planowana jest na 13 maja. Przemysław Kieliszewski zapowiedział, że do końca roku przedstawienie zostanie zagrane kilkadziesiąt razy. W tym sezonie musical zobaczyć ma ok. 12 tys. widzów.