Mundial 2018. Russell Crowe twittuje o Polakach

Polska drużyna to jeden z zespołów, której występy podczas mundialu w Rosji będzie śledził Russell Crowe. Aktor ogłosił to na Twitterze.

Russell Crowe ogłosił, komu będzie kibicował AFP

Urugwaj, Portugalia, Australia, Islandia, Kostaryka, Korea Południowa, Belgia i Polska - mecze tych reprezentacji zamierza śledzić podczas rozpoczynającego się 14 czerwca mundialu Russell Crowe.

Gwiazdor oświadczył, że nie chce typować zwycięzcy. Właśnie te drużyny go szczególnie interesują.

Crowe podczas Euro 2016 kibicował polskiej drużynie. Przed ćwierćfinałem Polski z Portugalią pisał: "Mam przyjaciół w Portugalii, jednak jutro sercem będę z Polską. Do boju Polska!! Odpoczywajcie teraz". Niestety, polska drużyna wtedy przegrała.



Pierwszy komentarz o grze Polaków podczas Euro 2016 Crowe napisał po spotkaniu z mistrzami świata Niemcami (0-0). "Dobra robota Polacy. Zdecydowanie świetny wynik. Milik jest winien kilka bramek" - skomentował.



Kolejny wpis aktor zamieścił po zwycięstwie Polaków nad Ukrainą (1-0), które dało nam awans do 1/8 finału: "Kuba!! Dobra robota Polsko. Teraz dużo ciężkiej pracy. Do boju Polska!!".



Crowe kibicował Orłom także podczas pojedynku ze Szwajcarią zakończonego wygraną podopiecznych Adama Nawałki po rzutach karnych.