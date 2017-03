"Mr. Gaga": Zrewolucjonizował taniec

1 11

"Mr. Gaga" Tomera Heymanna to najciekawszy film o tańcu współczesnym od czasu "Piny" Wima Wendersa. Przy okazji to laureat wielu nagród publiczności na międzynarodowych festiwalach. To film pozwalający zrozumieć związek ciała i ruchu z naszymi emocjami. Film "Mr. Gaga" debiutuje na ekranach polskich kin 10 marca 2017 roku.