Moskiewski sąd przesłuchuje reżysera Kiriłła Sieriebriennikowa

W moskiewskim sądzie trwa przesłuchanie rosyjskiego reżysera Kiriłła Sieriebriennikowa, którego wczoraj zatrzymano i osadzono w areszcie pod zarzutem zdefraudowania środków publicznych. Zarzuca mu się defraudację minimum 68 mln rubli. Reżyser zaprzeczył zarzutom.

Kiriłł Sieriebriennikow w moskiewskim sądzie /Sergei Ilnitsky /PAP/EPA

Jak podała AP, sąd w Moskwie obraduje nad tym, "czy umieścić powszechnie szanowanego rosyjskiego reżysera teatralnego, operowego i filmowego w areszcie domowym". 47-letni Kiriłł Sieriebriennikow jest oskarżony o zdefraudowanie przynajmniej 68 mln rubli. Reżyser zaprzeczył zarzutom śledczych.

Reklama

Jak podała agencja Reutera, reżyser powiedział przed sądem, że "wszelkie zarzuty skierowane pod moim adresem są absurdalne". "Pracowałem uczciwie przez wiele lat" - dodał, wnosząc o uwolnienie i pozwolenie mu na ukończenie zdjęć do filmu, który aktualnie realizuje.

Na zewnątrz, przed budynkiem sądu zgromadziło się kilkuset zwolenników reżysera, przedstawicieli świata kultury, aktorów i celebrytów, którzy wznoszą okrzyki "Wolność!" i skandują imię "Kiriłł!". Zebrani domagają się uwolnienia Sieriebriennikowa.

Według agencji Reutera wyrok w tej sprawie ma zapaść jeszcze dziś wieczorem.



Zdjęcie Kiriłł Sieriebriennikow w oczekiwaniu na wyrok sądu / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Reżyser i dyrektor artystyczny moskiewskiego Centrum Gogola został we wtorek zatrzymany w Sankt Petersburgu, gdzie kręcił zdjęcia do nowego filmu. Został przesłuchany i osadzony w areszcie.

Sieriebriennikow, który jest również założycielem grupy teatralnej Siódme Studio, jest podejrzany o "defraudację na dużą skalę", za co grozi do 10 lat więzienia - podał w komunikacie Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej.

Na początku sierpnia w sądzie w Moskwie odczytano zeznania byłej głównej księgowej Siódmego Studia, Niny Maslajewej. Zeznała ona, że Sieriebriennikow wraz z byłym producentem i byłym dyrektorem Siódmego Studia, Aleksiejem Małobrodskim i Jurijem Itinem, powołał tę eksperymentalną grupę teatralną "w celu zrealizowania przestępczego zamiaru". Część przyznanych z budżetu środków Sieriebriennikow i Małobrodski przeznaczali na realizację projektów teatralnych, a część sobie przywłaszczali - głoszą te zeznania. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej uważa, że w latach 2011-14 zdefraudowano środki z budżetu, przyznane na program popularyzacji sztuki współczesnej prowadzony przez Siódme Studio. Wysokość przyznanych środków to ok. 200 mln rubli (ok. 13 mln zł).

Kiriłł Sieriebriennikow (ur. 7 września 1969 r.) jest rosyjskim reżyserem teatralnym, operowym i filmowym; od 2012 r. dyrektorem artystycznym Centrum Gogola w Moskwie. Zrealizował szereg nagradzanych i prezentowanych na międzynarodowych festiwalach spektakli m.in. "Plastelina", "Requiem" i "American Lulu" oraz filmów - "Grając ofiarę", "Dzień w Juriewie", "Uczeń". W sierpniu ogłoszono, że został laureatem prestiżowej nagrody europejskiej Nowe Rzeczywistości Teatralne, ma ją odebrać podczas uroczystości w Rzymie, które potrwają od 12 do 17 grudnia br