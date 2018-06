Monica Bellucci na wybiegu

Włoska aktorka i modelka Monica Bellucci wzięła udział w pokazie mody męskiej Dolce & Gabbana wiosna/lato 2019, który odbył się w sobotę po południu na Milan Fashion Week. Bellucci otworzyła pokaz.

Ku uciesze publiczności, Monica Bellucci otworzyła paradę, która zgromadziła na widowni zarówno mężczyzn, jak i kobiety.

53-letnia aktorka została wystylizowana przez Johna Nolleta i ubrana przez Letizię Carnevale. Miała na sobie czarny smoking z kamizelką i białą koszulę. Film z tego fragmentu pokazu został opublikowany na koncie aktorki na Instagramie.



"Ostatni pokaz Moniki dla nas odbył się roku 1992" - powiedział Stefano Gabbana w komentarzach opublikowanych przez dziennik "L'Adige". "Jak ją przekonaliśmy? Wystarczyło połączenie telefoniczne" - dodał. Trzeba powiedzieć, że między włoskim domem a aktorką historia miłosna wciąż trwa. Monica Bellucci była podporą ich kampanii w 2012 i 2013 roku.

Inna Włoszka, Marpessa Hennink oraz Naomi Campbell to także postaci z historii mody i marki i one także wzięły udział w pokazie. Obie miały na sobie męskie garnitury i czapki gazeciarzy na głowach. Poza tym modelami byli: aktor Cameron Dallas, chiński piosenkarz i aktor Karry Wang oraz Kailand Wonder, syn piosenkarza Steviego Wondera.